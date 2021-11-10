От действий подпольных майнеров страдают добросовестные потребители, заявляют в территориальном департаменте Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики республики Казахстан по Костанайской области.

Иллюстративное фото pixabay.com

Увеличению числа майнеров способствовали низкие тарифы на электроэнергию в Казахстане, при этом многие криптофермы нелегальны. Майнинг создает повышенную нагрузку на сеть, что негативно влияет на качество электроэнергии и приводит к росту аварийности в сетях.

- По данным АО «KEGOC», за 10 месяцев 2021 года в Казахстане выросло потребление электроэнергии. Высокая нагрузка на энергосистему страны привела к частым перебоям с электричеством и авариям. Компания считает, что в этом виноват майнинг, - сообщили в территориальном департаменте. - В 2021 году потребление электроэнергии увеличилось на 11,6 % по Южной зоне, на 5,7 % - по Северной зоне и на 7,5% - по Западной зоне по сравнению с 2020 годом. При максимальной нагрузке потребление мощности превышает более чем 1 500 мегаватт.

Сейчас департамент начал работы по установлению «серых» майнеров, использующих производственные мощности ради собственной выгоды.

Если вы владеете информацией о нелегальных майнерах, вы можете обратиться в ГУ «Территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Костанайской области» по адресу: г. Костанай, ул. Гоголя 75, кабинет 219 или по телефонам: 8 (7142) 50-02-60, 8 (7142) 50-49-10.