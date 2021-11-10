После принятия поправок, регулирующих мобильные переводы предпринимателям, в банковских приложениях должна появиться новая функция. Об этом сообщил вице-министр финансов Марат Султангазиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В кулуарах Мажилиса журналисты спросили, как в стране будут следить за тем, чтобы предприниматели не принимали переводы за товары и услуги.

"Здесь должен сработать гражданский общественный контроль. Когда вы платите за товар или услугу, вы должны оставить признак платежа, что вы заплатили за товар или работу. Сейчас у тех, кто пользуется мобильным приложением, есть только одна строка - "перевод". Должна появиться строка "платеж". Переводы осуществляются среди родственников, а платеж - за товары, работу и услуги. Точно такой же, как вы бы заплатили наличными, карточкой", - объяснил Султангазиев.

По его словам, функция мобильных переводов между физическими лицами при этом меняться не будет.

"Если перевели (как физическому лицу. - Прим.), вы оставили возможность защитить свои права как потребителя, потому что вы перевели, а не купили что-то. Если бы вы купили, вам бы был выдан чек. Вы бы указали, что это плата за товар и услугу. Впоследствии вы как потребитель могли бы предъявить требования по качеству товара, вернуть его. Вы потеряли свои права как потребитель (в случае перевода физическому лицу). Продав отгрузку товара и приняв не платеж, а перевод, маловероятно, что ИП отразит это в налоговой отчетности", - добавил вице-министр.

По его словам, ничего дополнительного для перехода на мобильные платежи не потребуется.

"На сегодня широкое применение мобильных переводов. Мы теперь даем возможность использовать мобильный платеж. Это дополнительной нагрузкой на бизнес не является, ставки налогов, сроки уплаты, порядок отчетности остаются прежними", - заключил Султангазиев.

Норма о регулировании мобильных переводов в Казахстане вошла в законопроект, одобренный Мажилисом в первом чтении. В законодательстве конкретизируют понятие "мобильные платежи" и расширят полномочия между уполномоченным органом и банками второго уровня для обмена информацией по данным проведенных операций между субъектом предпринимательства и физическими лицами по поводу переводов.