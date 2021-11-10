Международный чемпионат по хореографии среди танцевальных коллективов проходил 6-7 ноября в Алматы. Коллектив из Костаная получил от судей конкурса 4 гран-при в номинациях: эстрадный, современный, народно-стилизованный и казахский народный танец.

Ансамбль "Зарянка" стал обладателем четырех гран-при / Фото предоставлено Ксенией ХАРИНОЙ

Кроме этого танцевальная команда «Зарянка» получила большой семейный кубок - как коллектив с самым большим числом участников. На «Протанцы KZ» из Костаная приехали 42 танцора.

Родители и друзья встречают своих победителей / Фото Дмитрия МУШТА

Во вторник, 9 ноября, они вернулись домой. На перроне их встречали родители, преподаватели и друзья со связкой разноцветных шаров.

- Международный чемпионат «Протанцы KZ» организаторы каждый год стараются проводить в разных городах Казахстана, – ррассказасла "НГ" руководитель коллектива «Зарянка» Ксения ХАРИНА. - Наши впечатления от поездки в Алматы - только положительнеи. Мы уже давно собирались туда поехать, но пандемия в прошлом году разрушила наши планы. Так получилось, что это первый наш выезд на конкурс за долгое время. Коронавирус и связанные с ним ограничения, конечно, повлияли на наш коллектив - заставили нас больше работать и сплотиться вместе ещё больше. Поэтому, несмотря на ковид и другие трудности, дети выступили достаточно хорошо. На уровне других команд они смотрелись практически профессионалами. Думаю, для детей на карантине танцы были единственным видом занятий, где можно было общаться и взаимодействовать с друг другом вживую. Долгое время мы занимались в фитнес-клубе, но из-за нестабильного графика нам всё время приходилась подстраиваться. В феврале 2022 года этот конкурс хочет приехать к нам в Костанай. Хотелось, чтобы наши городские и районные коллективы тоже попробовали свои силы в этом чемпионате и показали свой уровень.

Пластика танцоров коллектива чувствуется даже через фотографию / Фото предоставлено Ксенией ХАРИНОЙ

Два первых места «Зарянке» принесли танцевальный батлы. Суть их проста – свободная хореография и импровизация под музыку. Лучшими в этой номинации стали Жанель Кенесбаева из средней категории участников коллектива и Валерия Щербина из старшей категории.

Кроме кубков, отличившимся в номинациях вручили грамоты / Фото предоставлено Ксенией ХАРИНОЙ

Для воспитанников «Зарянки» провели две экскурсии. Организовали их родители, многие из которых поехали на конкурс вместе с коллективом. На первой дети увидели каток «Медео» и городские достопримечательности. Вторая прошла в горах Иле-Алатауского национального парка - побывали в Тургеньском ущелье и посмотрели на 30-метровый Медвежий водопад.

Коллектив "Зарянки" побывал на высокогорном катке "Медеу" /Фото предоставлено Ксенией ХАРИНОЙ

- Очень люблю этот город – говорит мама одной из участниц Асель ПАН. - Это не первое посещение Алматы, но всегда приезд сюда связан с позитивными эмоциями. Природа, горы, озёра, парки производят неизгладимые впечатления. Вообще до пандемии мы раз в год выезжали на такие конкурсы. Были в Казани, Сочи, Ташкенте и других городах. А за последние два года из-за ковида в первый раз уехали так далеко.Организацией поездки заниматься было, в принципе, не сложно. Где-то, может, и были трудности, но когда ты видишь горящие глаза детей, которые считают дни до отъезда на мероприятие, то всё это уходит на второй план. Ты заряжаешься их энергией и совершено ничего не замечаешь.

Участники коллектива "Зарянка" в Иле-Алатауском национальном парке / Фото предоставлено Ксенией ХАРИНОЙ

Детский театр танца «Зарянка» был образован на основе ансамбля «Костанайские зори» в 2006 году. Сейчас в немявляются 120 танцоров в возрасте от 4-х до 18 лет.