4 ноября 68-летний житель Костаная Михаил КОЧЕТОВ считает теперь своим вторым днем рождения. В этот день в областной больнице бригада врачей извлекла из полости его сердца очень крупный сгусток крови, который угрожал оторваться и убить человека. Ему также провели аортокоронарное шунтирование двух сосудов.

Кочетов - сердечник со стажем, перенес два инфаркта, ему стентировали коронарные сосуды. В ходе очередного обследования выяснилось, что несмотря на постоянно проводимую терапию, в правом желудочке сердца у него сформировался тромб. Сначала медики пытались воздействовать на него препаратами-антикоагулянтами, чтобы растворить. Но лекарственное воздействие результата не дало. Сердечно-сосудистый хирург Абунасыр СУХАНОВ принял решение оперировать больного - удалить тромб и шунтировать сосуды.

- Он мужу сказал: "Я человек ответственный и обещаю, что поставлю вас на ноги", - с благодарностью вспоминает супруга пациента Галина КОЧЕТОВА. - Слово сдержал, благодарим от всей нашей семьи.

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Операция на остановленном сердце продолжалась 4 часа, в течение которых жизнедеятельность организма обеспечивал аппарат искусственного кровообращения.

Как сообщили в больнице, послеоперационный период у пациента протекает благоприятно, состояние удовлетворительное, контрольное УЗИ-обследование показало, что тромба в полости сердца нет, его сократительная способность улучшилась.

- Сейчас в условиях областной больницы мы можем качественно проводить разного рода операции на сердце и сосудах. Для этого у нас есть все ресурсы и отличная команда, - отметил доктор Суханов.

Перед самой операцией больному задали неожиданный вопрос - о том, какие песни он любит. «Я люблю тебя, жизнь», - был ответ. Песню включили, под нее и дали человеку наркоз. Через четыре с лишним часа он снова открыл глаза. И это значит, что, как в песне, Михаил Кочетов может и дальше жизнь любить. Снова и снова.