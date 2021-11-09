После двух домашних поражений устькаменогорскому «Алтай-Торпедо» (6:7 по буллитам и 2:4) ноябрьскую серию игр регулярного чемпионата Казахстана хоккейный клуб «Горняк» продолжил в Кокшетау с находящимся на первой строчке турнирной таблицы «Арланом».

Александр Нурек (№61) и Оскар Юлбарисов (№17) ведут борьбу за шайбу у борта / Фото shaiba.kz

Команды провели в рамках чемпионата по 18 поединков, в которых кокшетауский клуб набрал 31 очко, в то время как у «Горняка» было 15 очков и место рядом с зоной плей-офф - девятое.

Перед матчем с лидером состав «Горняка» пополнили два нападающих. Из «Актобе» перешел 21-летний воспитанник уфимской школы хоккея Андрей Олейников, а из петропавловского «Кулагера» - 22-летний воспитанник уфимского «Салавата Юлаева» Ильдус Сулейманов. В «Горняке» они будут выступать соответственно под № 42 и № 49.

В то же время по обоюдному согласию сторон «Горняк» покинули защитники Илья Гуляков и Артем Терещенко.

Опасный момент у ворот «Горняка» / Фото vk.com/hcarlankokshetau

Кроме этого, в матче против «Арлана» не смог принять участие нападающий «Горняка» Руслан Утебаев - он вызван на учебно-тренировочный сбор молодежной сборной Казахстана для подготовки к чемпионату мира (до 20 лет), который пройдет в Дании с 12 по 18 декабря.

Матч на льду Дворца спорта «Бурабай» начался довольно неожиданно. Отразив первую атаку на ворота Никиты Акулинина, «Горняк» до истечения первой минуты встречи сумел открыть счет. После передач Ивана Ширяева и Максима Кунишникова расторопней всех на «пятачке» был Данил Москалев, переправивший шайбу в сетку ворот Ильи Румянцева, являющегося лидером чемпионата среди вратарей по проценту отраженных бросков.

Автор первого гола стал и первым в матче хоккеистом, наблюдавшим за ходом встречи со скамьи штрафников, куда его отправили на 4-й минуте за удар соперника клюшкой. Отбыв наказание, Москалев вышел на лед, когда в меньшинстве остался уже «Арлан», и на 7-й минуте оформил дубль. Случилось это после того, как Ширяев из центра зоны соперника сделал передачу к левому борту Кунишникову, а тот подключил к атаке открывшегося Москалева, который, находясь рядом с воротами, направил в них шайбу под щитком голкипера.

Данил Москалев забрасывает вторую шайбу в ворота «Арлана» / Фото vk.com/hcarlankokshetau

Второй период кокшетаусцы начали в большинстве - перед перерывом был удален Оскар Юлбарисов, но хозяева не смогли реализовать свой четвертый численный перевес. А в игре в равных составах «Горняк», как и в первом тайме, смотрелся более предпочтительней. На 24-й минуте новичок команды Олейников хорошо открылся перед зоной «Арлана», получил передачу от центральной линии от Алексея Бархаткина, убежал на рандеву с голкипером и переиграл того, сделав счет разгромным. Результативную передачу в этом моменте на свой счет записал и Валерий Садиков, начавший атаку гостей от своих ворот.

Хозяева, в пятый раз оказавшись в большинстве после того, как за удар коленом был оштрафован Ильдус Сулейманов, наконец-то сумели его реализовать. На 29-й минуте хорошо на добивании сыграл Никита Лукин. Вскоре команды две минуты играли уже в формате «4 на 4», а после этого шестой численный перевес получили хозяева льда, когда за выброс шайбы был наказан Александр Ханьжин. И его вновь реализовал Лукин - так же, как и в первый раз, отличился на добивании.

Едва команды начали игру в равных составах, как Ханьжин вновь оставил в меньшинстве свою команду, на этот раз отправившись отбывать наказание за подножку. Однако при игре в меньшинстве Садиков сумел точным пасом вывести один на один с голкипером хозяев Кунишникова, бросок которого Румянцев отразил, но подоспевший Москалев был точен, оформив хет-трик.

А через четыре минуты Москалев оформил и покер, повлекший за собой смену голкипера в составе «Арлана», место в воротах которого занял Дмитрий Зыкин.

Голкипер «Горняка» Никита Акулинин отразил в матче 33 броска / Фото vk.com/hcarlankokshetau

Хозяева льда до окончания второго периода еще дважды получали численный перевес, но счет не изменился.

А вот когда в начале заключительной двадцатиминутки численный перевес получил «Горняк», то им гости сумели воспользоваться. На 42-й минуте Айдар Галимов из центра от синей линии сделал передачу на правый край Кунишникову, который с хода нанес бросок по воротам. Голкипер отбил шайбу, но все тот же Москалев добил ее в пустые ворота, оформив таким образом пента-трик.

Страсти в матче стали накаляться, кокшетауские хоккеисты все чаще стали нарушать правила. Случилась и такая ситуация на льду, когда «Арлан» полторы минуты играл с тремя полевыми игроками, но сумел выстоять. Но все же до конца матча «Горняк» использовал один из своих численных перевесов, и на 56-й минуте Оскар Юлбарисов при поддержке Артура Шетле и Владимира Кротова забросил седьмую шайбу в ворота соперника. А финальная сирена зафиксировала разгромное поражение «Арлана» - 2:7 (0:2, 2:3, 0:2).

Сегодня состоится второй матч между этими командами, начало встречи в 19:00.