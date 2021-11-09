Заместитель акима Атырауской области Кайрат НУРЛЫБАЕВ обратился в городское управление полиции с заявлением о привлечении к уголовной ответственности корреспондента «Ак Жайыка» и главного редактора. Повод – публикация издания о том, что замакима стал фигурантом уголовного дела по статье 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

Фото с сайта azh.kz

18 октября некий источник, которое издание не раскрывает, сообщил, что Кайрат Нурлыбаев подозревается в том, что в бытность свою руководителем управления сельского хозяйства незаконно выделил 80-миллионную субсидию. Об этом стало известно, когда областная прокуратура проверяла субсидированных фермеров. Позже было возбуждено уголовное дело. Речь идет о субсидии для птицефабрики в Курмангазинском районе: объёмы её производства слишком малы для такой большого бюджетного «вливания».

Ни пресс-служба акимата Атырауской области, ни сам Кайрат Нурлыбаев на запросы издания не ответили.

После публикации в редакцию пришли двое представителей замакима и оставили досудебную претензию.

"Один из них вёл себя, мягко говоря, невежливо. Что касается самой претензии – там утверждается, что «АЖ» нарушил принцип презумпции невиновности, а кроме того «унизил честь и достоинство лица, участвующего в уголовном процессе», и идёт ссылка на статью 19 УПК РК, запрещающую «распространение сведений личного характера, которые лицо считает необходимым сохранить в тайне». В конце предлагается раскрыть источник информации о возбуждении уголовного дела, которым воспользовался корреспондент, дать опровержение и извиниться перед К. Нурлыбаевым", - сообщает "Ак Жайык".

Редакция отказалась давать опровержение и раскрывать источник, так как считает, что они действовали в рамках закона и презумпция невиновности замакима не была нарушена. Адвокату Нурлыбаева Ренату Кужантаеву "Ак Жайык" отправил ответ на досудебную претензию.



«Газета дала объективную информацию о том, что в отношении заместителя акима Атырауской области Нурлыбаева Кайрата Ескабыловича расследуется уголовное дело по статье 189 УК РК. Ни в одном месте в тексте этой публикации не сказано, что он виновен в данном уголовном правонарушении, а только сообщается о факте возбуждения уголовного дела, а также говорится о том, с какими обстоятельствами связано обвинение – субсидия одному из сельскохозяйственных предприятий. После публикации на нашем сайте пресс-служба акимата Атырауской области в тот же день официально подтвердила, что К. Нурлыбаев является подследственным, конкретизировав при этом некоторые детали и цифры. Журналист имеет право пользоваться информацией от своих источников, не раскрывая их, тем более что она в дальнейшем была официально подтверждена. В связи со всем этим редакция не считает возможным дать опровержение и извиниться перед К. Нурлыбаевым», - процитировала фрагмент ответа редакция.



Как отмечает "Ак Жайык", заместитель акима области Кайрат Нурлыбаев требует привлечь «АЖ» к уголовной ответственности по статье 147 УК РК (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите). Повестки из полиции редакция пока не получили.