Мы все живем в обществе, в котором есть люди, живущие с ВИЧ. Важно всегда помнить, что вирусу не важно кто вы по профессии, какой у вас социальный статус, ваш доход, ваши мечты и планы, эпидемия ВИЧ может затронуть КАЖДОГО. Важно быть грамотным в вопросах ВИЧ, понимать когда ВИЧ можно заразиться, а когда заражение не возможно. Многие думают, что если они не употребляют инъекционные наркотики и не практикуют случайные связи, значит, «они не такие» и ВИЧ не может их коснуться, а в распространении ВИЧ виноваты только ключевые группы.

Иллюстративное фото quoifaireabordeaux.com

СТОП! Нет - незнанию и страху.

НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ!

- Знать, что ВИЧ вышел из ключевых групп и с бешеной скоростью распространяется среди населения. Он касается даже тех, кого не касается.

- Знать свой статус, что такое ВИЧ, как он передаётся и что ВИЧ и СПИД - это не одно и тоже.

- Знать, что ВИЧ сейчас приравнивается к хроническому заболеванию и что его можно контролировать при помощи АРВ-препаратов.

- Знать, что с ВИЧ можно жить долго, рожать здоровых детей и т.д.

- Знать, что даже из стадии СПИДа есть выход, в условиях стационара и под присмотром врачей.

Нужно знать и понимать, что одной из главных особенностей ВИЧ-инфекции является то, что она является ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ инфекцией. Именно поэтому здоровье человека находится в его собственных руках, в его поведении и осознании последствий этого поведения.

Юность - это время постоянного поиска и экспериментов. К сожалению, эти эксперименты зачастую включают в себя элементы рискованного поведения, такие как: незащищенные половые контакты и употребление наркотиков.

Большинство представителей молодого поколения живут под девизом: «Один раз живем – надо попробовать все!», и начинают вести беспорядочную половую жизнь, употреблять алкоголь, наркотики. Некоторые подростки начинают вести половую жизнь в раннем возрасте, не имея при этом необходимой информации и навыков, помогающих им защититься от ВИЧ-инфекции и других инфекций, передающихся половым путем.

Многие молодые люди считают, что ВИЧ не представляет для них угрозы, так как у них один половой партнер, которому они полностью доверяют. При этом не стоит забывать, о том, что ВИЧ-инфекция на протяжении длительного времени может протекать в человеческом организме совершенно бессимптомно и сам человек может ничего не знать о своем заболевании.

Дальнейшее развитие эпидемии во многом зависит от самого населения, осознания всей опасности рискованного поведения. Отказ от употребления наркотиков, соблюдение верности одному партнёру, разумный выбор половых партнеров, защищенные половые контакты – является единственно эффективным «оружием» против ВИЧ/СПИД.

Молодежь играет ключевую роль в борьбе со СПИДом. Оказывая молодым людям необходимую поддержку, мы даем им возможность самостоятельно защититься от вируса. Предоставляя им честную и открытую информацию, мы сможем разорвать порочный круг замалчивания этой проблемы в обществе. Разрабатывая эффективные образовательные и профилактические программы, мы сможем превратить энтузиазм, задор и мечты молодежи о будущем в мощные средства борьбы с эпидемией.

Я хочу призвать людей, чтобы они не боялись. Многие люди даже боятся обследоваться на ВИЧ, думая "а вдруг у меня что-то выявят". Наоборот, узнав о проблеме, вы будите на полпути к ее решению.

Получить подробную информацию, а также пройти бесплатное конфиденциальное или анонимное обследование на наличие ВИЧ-инфекции Вы можете у нас, в Костанайском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД, который находится по адресу: г.Костанай, ул.Амангельды, 134.

Начни профилактику ВИЧ-инфекции с себя! Возьми своё здоровье и своё будущее в свои руки!

Телефон доверия: 8 (7142) 37-05-80, 37-05-90

Сайт: www.aidskst.kz

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