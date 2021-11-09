По данным Антикора, ОПГ подделала более 260 тысяч диагностических карт, передает Informburo.kz.

Антикоррупционная служба РК выявила ОПГ, которая выдавала фиктивные диагностические карты техосмотра автомобилей, сообщает пресс-служба ведомства.

По всему Казахстану на подставных лиц было оформлено 28 фирм. Они существовали только на бумаге. По указанным адресам центров техосмотра не было.

"Преступную группу возглавили должностные лица комитета транспорта, в обязанности которых входит осуществление транспортного контроля и недопущения подобных фактов. С 2017 года по сегодняшний день без фактического техосмотра ОПГ подделала более 260 тысяч диагностических карт", – сообщили в Антикоре.

Процедура выдача диагностических карт занимала пять минут. Стоимость услуги составляла 2 тысячи тенге за одну машину.

Правовую оценку дадут и действиям владельцам автомобилей, которые обращались к подставным фирмам.

"Антикором будут приняты все меры о внесении соответствующих изменений в действующее законодательство, а также по искоренению фактов проведения формальных техосмотров, – добавили в ведомстве.