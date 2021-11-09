В Актау, на площадке спортивного комплекса «Батыр», прошла вторая игра регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между местным «Каспием» и «Тоболом».

Капитан «Тобола» Шаим Куанов начинает атаку своей команды / Фото nbf.kz

Одержав в первом матче трудную победу с минимальной разницей в счете, костанайский клуб благодаря двум точным броскам Максима Воейкова повел в счете на старте первой четверти. Однако хозяева также были настроены решительно и вскоре тоже примерили на себя роль лидера. Поочередное лидирование команд продолжалось на протяжение всего игрового отрезка. Отрывы в счете не превышали двух очков, на финише первой десятиминутки он был минимальным в пользу актауского клуба - 15:14.

В начале второй четверти Антон Быков вывел «Тобол» вперед, а Воейков закрепил успех. Хозяева дважды сравнивали счет - 24:24 и 27:27, а за две минуты до большого перерыва вышли вперед (30:29) и смогли уйти на него лидерами - 33:31.

С мячом Павел Ильин / Фото nbf.kz

Трехочковый бросок Никиты Тимофеева на первой минуте третьей четверти вновь вывел вперед костанайских баскетболистов, которые сумели за три минуты оставить хозяев позади на расстоянии шести очков - 35:41. Этот отрыв стал максимальным в матче для гостей. Но еще через три минуты уже атыраусцы вырвались вперед - 44:43. После этого счет два раза был равным, а за 10 секунд до окончания четверти хозяева после добивания вновь вышли вперед, завершив ее вничью (23:23) и опережая соперника перед заключительной десятиминуткой на те же два очка - 56:54.

Судьба матча, как и в первой игре, решалась в четвертой четверти, в начале которой капитан «Тобола» Шаим Куанов сравнял счет, а Тимофеев трехочковым броском в девятый раз в матче вывел костанайский клуб вперед. Но на этот раз лидерство получилось недолгим. Гости смогли еще раз сравнять счет за шесть минут до конца встречи после трехочкового броска Павла Ильина - 65:65, а затем «Каспий» стал уходить в отрыв, доведя его за три минуты до девяти очков - 76:67. До конца матча костанайские баскетболисты смогли лишь сократить свое отставание до пяти очков, и в итоге «Каспий» одержал свою первую в сезоне победу - 80:75 (15:14, 18:17, 23:23, 24:21).

Кольцо «Каспия» атакует Антон Быков / Фото nbf.kz

В этом поединке наибольшее количество очков в составе БК «Тобол» набрал Павел Ильин - 18. На одно очко меньше в активе Максима Воейкина. А на счету лучшего игрока матча Антона Быкова 16 очков и 14 подборов.

После этого поражения «Тобол» опустился в турнирной таблице на третью строчку и теперь отправится в Атырау, где 11 и 12 ноября проведет первую двухматчевую серию игр с занимающими второе место местными «Барсами», которые в параллельных матчах дважды на своей площадке переиграли «Актобе» (78:68 и 82:74).