В начале октября читатели прислали "НГ" фотографии автомобиля Chevrolet Niva, на котором, по их словам, ездит прокурор Сарыкольского района Аскар Сыздыков. На этих фото машина зафиксирована с двумя госномерами: 044 РК 10 и 787 ELA 10.

Прокурор Сарыкольского района Аскар Сыздыков и его служебная Chevrolet Niva

21 октября корреспондент «НГ» обратился в департамента Агентства РК по делам госслужбы по Костанайской области с просьбой провести служебное расследование в отношении прокурора, но там посоветовали обратиться за комментарием в областную прокуратуру.

26 октября на Youtube-канале «БАСЕ» было опубликовано видео в котором сообщается, что жители Сарыкольского района прислали авторам канала фотографии служебного автомобиля SsangYoung начальника управления полиции района Кайрата Абдикаликова. Судя по фотографиям, опубликованным на видео, у его автомобиля и Chevrolet Niva районного прокурора (который также упоминается на видео) совпадают регистрационные номера.

Начальник полиции Сарыкольского района Кайрата Абдикаликов и его служебный SsangYoung

Как сообщил канал со ссылкой на слова жителей, номер 787 ELA 10 чиновники используют только во время поездок по личным делам. Номера служебного автомобиля начальника полиции в видео не указаны.

29 октября "НГ" направила запросы в ДП Костанайской области и областную прокуратуру.

Как сообщил в ответе заместитель начальника ДП Костанайской области Ардак ЫНТЫКБАЕВ, по указанным обстоятельствам управление собственной безопасности ДП провело служебное расследование, по результатам которого установить водителя белого SsangYoung с госномером 787 ELA 10 не представляется возможным.

"На фотографиях, представленных в видеоролике, лицо человека, находящегося за рулем автомобиля, видно нечетко, поэтому сложно доказать, что это Абдикаликов или его водитель, - пояснили "НГ" в УСБ, отвечая на дополнительные вопросы. - Во время обыска автомобиля подложные номера также не были найдены. Свою вину водитель и начальник управления полиции отрицали".

Тем не менее, как сообщается в ответе Ардака Ынтыкбаева, за нарушение Этического кодекса госслужащего сотрудники полиции были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности - вплоть до освобождения от занимаемой должности.

Как пояснили в УСБ, начальник полиции Сарыкольского района Кайрат Абдикаликов написал рапорт об увольнении и подал в отставку. Кроме этого, для установления личности водителя указанной автомашины направлено указание в УМПС ДП Костанайской области, чтобы привлечь его к административной ответственности.

Настоящий номер у Chevrolet Niva Сыздыкова - 044 РК 10

Согласно ч. 4 ст. 590 КоАП РК (управление автомобилем с заведомо подложными или поддельными госномерными, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих их идентификации, либо позволяющих их видоизменить или скрыть), нарушение наказывается штрафом в размере 20 МРП (1 МРП в 2021 году - 2 917 тенге) или лишением права управлять машиной на срок 1 год.

Прокурор Костанайской области Берик АБИЛОВ ответил на запрос "НГ" лаконично - по данному факту проводится служебное расследование.

Фото из архива «НГ», жителей Сарыкольского района и скриншоты из YouTube канала «Басе»