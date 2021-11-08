По словам министра, здания госорганов охраняются, поскольку в них хранятся режимные документы, оружие и секреты, передает Informburo.kz.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев прокомментировал предложение о том, чтобы школы охраняли полицейские.

Вопрос о повышении защиты учреждений образования задала депутат мажилиса Ирина Смирнова на правительственном часе.

"Рассматривает ли МВД возможность охраны учебных заведений сотрудниками полиции за счёт сокращения охраны госорганов, учреждений и организаций, где охрана очень серьёзная? Даже в РУВД охраняется и заборами, и самими полицейскими, а также акиматы", – сказала депутат.

Глава МВД ответил, что безопасность детей и их защита в школах после событий в Перми и Казани является первостепенной задачей акиматов. Он напомнил, что совместным приказом МОН и МВД в школы запрещено проносить пиротехническое изделия, баллоны со слезоточивым газом, ножи, и другие орудия, приспособленные для нанесения телесных повреждений.

Кроме того, по поручению главы государства были обследованы все школы, которые находятся в районных и областных центрах. По словам Ерлана Тургумбаева, был определён алгоритм по оснащению их техническими средствами защиты: тревожными кнопками, видеокамерами, специальными защитными устройствами.

"100% школ оснащено системой видеонаблюдения, 30% – тревожными кнопками, 30% пока охраняются специализированными охранными структурами. До конца года мы планируем эту работу завершить и довести до 100%. Это зависит от местных исполнительных органов, потому что управления образования находятся на балансе местных исполнительных органов и финансируются за счёт местного бюджета. Я не думаю, что полиция должна охранять физически каждую школу. Это же не детская колония, не закрытое учреждение. Это учреждение образования, где дети должны учиться, воспитываться, получать знания. Районные подразделения – это совсем другое. Там у нас хранятся и режимные документы, есть и оружие, секреты, поэтому они охраняются полицейскими. По части сокращения охраны и передачи функций охраны учебных заведений в рамках реформы у нас не предусмотрено", – сказал министр внутренних дел.