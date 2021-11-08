Приговор по делу жителя Аулиекольского района Эдуарда ГАЛЕЕВА, обвиняемого в убийстве своего друга Сергея Перервы, вынесли сегодня, 8 ноября, в СМУС Костанайской области.

Галеев признан виновным в том, что ударил 10 раз головой об асфальт Перерву, от чего тот скончался на месте.

Убийство произошло 27 июля в селе Первомайское, когда подсудимый увидел, что друг пристает к его жене Анастасии Гиниятовой. Прения по этому делу прошли 5 ноября. Сначала в суде показали видеозапись допроса Галеева в Аулиекольском отделе полиции 29 июля. На ней он сознается в содеянном и объясняет мотивы преступления.

- Перерва был изрядно пьян, приставал к моей жене, - говорит на видезаписи Эдуард Галеев. - Я ему сказал: "Давай поговорим". Он мне дерзко ответил, потом схватил за грудь. Тогда я повалил его на асфальт и ударил 10 раз головой. Убивать я его не хотел, это однозначно, просто так вышло. Когда я пощупал ему пульс, он уже не дышал. Я выкурил две сигареты и отвез его в соседний заброшенный дом на тележке. Тело выбросил в погреб.

На видео также запечатлено, как полицейские вместе с Галеевым выехали на место преступления, подсудимый показал на манекене, как убивал, потом указал, куда отвез тело.

После этого в суде заслушали аудиозапись, сделанную в день убийства братом жены подсудимого Николаем ГИНИЯТОВЫМ. Когда Анастасия Гиниятова увидела Перерву на тележке и кровь по всему двору, побежала за братом. Тот пришел к супругам и включил диктофон. Эту запись заслушали в суде.

- Ты убил его что ли? - спрашивает Николай Гиниятов. - У вас такие страсти... Корвалол есть? Вот там, где кровище, ты его забил об асфальт? Меня трясет от этого вида, ты такое сотворил...

- Он сказал: я твою жену поимею, он за это ответил, - отвечает Эдуард Галеев. - Он должен за свою слова отвечать, я его раздолбил. Он позарился на мою жену, на святое. Я его сейчас поеду и закопаю, а вы молчите! Просто сделайте вид, что ничего не было.

- И мы с тобой соучастниками пойдем? - интересуется Гиниятов. - Нормально ты придумал!

После прослушивания аудиозаписи представитель потерпевший стороны заявил - запись опровергает слова подсудимого о том, что он не хотел убивать. "Если б не хотел, сидел бы в шоке, а он пытался скрыть труп", - сказал брат убитого.

- Виновность Галеева в умышленном убийстве полностью доказана, - сказал в прениях государственный обвинитель Дюсен ШАКИРОВ. - Галеев свою вину признал и раскаялся. Вина подсудимого подтверждается и показаниями свидетелей. Причиной убийства стала ревность. Труп Перервы он бросил в погреб заброшенного дома, после чего скрывался в доме своей матери, на чердаке. По месту жительства Галеев характеризуется отрицательно, до этого был судим за крупную кражу, за что 4 июля 2021 года получил 3,5 года ограничения свободы. Ему был назначен пробационный контроль, во время которого он совершил особо тяжкое преступление. В связи с чем прошу назначить Галееву 12 лет лишения свободы и присоединить еще 2 года лишения свободы за неотбытую часть наказания по прошлому преступлению. Окончательно назначить Галееву 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности (строгий режим).

- Так получилось, я не хотел убивать, - утверждал и в прениях, и в последнем слове Эдуард Галеев. - Виноват, готов понести наказание. Какое наказание дадите, такое и буду отбывать.

Судья Жолдыбай МЕТАЕВ приговорил Галеева к 12 годам лишения свободы, присоединив к 10 годам за убийство неотбытые 2 года за кражу, с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности (строгий режим).

- Ваша вина доказана в полном объеме, - пояснил судья. - Убивали вы с прямым умыслом. Больше ясности в это дело внесла аудиозапись, сделанная братом вашей жены. В качестве смягчающих обстоятельств суд признал ваше чистосердечное раскаяние, наличие малолетних детей и противоправные действия Перервы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

Кадры из видеотрансляции