Сотрудник ТОО «РБК Газ Сервис» сообщал потребителям в WhatsApp, что их организация является дочерней компанией АО «КазТрансГаз Аймак». Как сегодня, 8 ноября, сообщила пресс-служба последних, это не соответствует действительности.

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- Костанайским производственым филиалом АО «КазТрансГаз Аймак» был выявлен случай злоупотребления доверием потребителей со стороны ТОО «РБК Газ Сервис», осуществляющего деятельность по техническому обслуживанию газопотребляющих систем. Сотрудником данной организации потребителям сообщается, что ТОО является дочерней компанией АО «КазТрансГаз Аймак». Данная информация не соответствует действительности, - говорится в сообщении пресс-службы. - В соответствии с требованиями Закона РК «О газе и газоснабжении» деятельность по техническому обслуживанию газопотребляющих систем отнесена к конкурентной среде и осуществляется независимыми специализированными организациями, аттестованными в соответствии с законодательством РК в области промышленной безопасности на право производства работ в области промышленной безопасности. Таким образом, ТОО РБК Газ Сервис» никакого отношения к АО «КазТрансГаз Аймак» не имеет.

В пресс-службе АО «КазТрансГаз Аймак» также напомнили, что право выбора организации для проведения технического обслуживания газопотребляющих систем принадлежит потребителю.

- Во избежание случаев мошенничества, перед оказанием услуг рекомендуем ознакомиться с удостоверением сотрудника независимой компании, - отметили в пресс-службе.