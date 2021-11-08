7 ноября в Нур-Султане группа женщин провела митинг перед зданием министерства труда с требованием снизить пенсионный возраст. Они держали плакаты, призывающие «амнистировать женщин к 30-летию независимости» и «снизить пенсионный возраст до 58 лет», сообщает Радио Азаттык.

За акциями протестующих следили спецназ и полиция, недалеко от места протестов находились автобусы.



К женщинам подошел представитель акимата Есильского района столицы, который сделал предупреждение о незаконности акции.

Одна из протестующих Кенжеш Сембаева заявила, что заранее уведомила акимат о предстоящей акции протеста, однако исполнительный орган не согласовал мероприятие.

— Мы предупредили акимат, как того требует закон. Мы вышли без разрешения, так как уже объявили в соцсетях, что будет митинг. Собирались прийти около пятидесяти человек. Полицию, кажется, беспокоит, что мы собрались в воскресенье, — сказала она.

В акции в итоге участвовали шесть человек. Митинг длился не более часа.

1 октября группа женщин устраивала митинг на тему пенсионного возраста для женщин, у них в руках были аналогичные плакаты. Тогда представитель Минтруда предложил создать специальную рабочую группу для обсуждения требований женщин.

Майкен Бекарыстанова, один из организаторов женского движения, выступающего за снижение пенсионного возраста, говорит, что обещание, данное в прошлом месяце, не было выполнено.

— На площадке ZOOM с нами тогда встретился первый заместитель министра Акмади Сарыбасов. Он не дал нам возможности выступить, сам сделал заявление и ушел. Рабочая группа так и не была создана. Мы направили письма в парламент, бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву, Народной партии Казахстана. Мы лишь получили ответ от Минтруда, где говорится, что «пенсионный возраст снижаться не будет». Но мы не останавливаем борьбу, — говорит Майкен Бекарыстанова.



Казахстан поэтапно повышает пенсионный возраст для женщин начиная с 1 января 2018 года. С 2021 года женщины выходят на пенсию в возрасте 60 лет. Согласно плану правительства, в 2027 году пенсионный возраст для женщин сравняется с пенсионным возрастом для мужчин и составит 63 года.