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Отключать электричество в одном из жилых массивов Костаная будут на следующей неделе

7 ноября 2021, 15:42 |  ЖКХ

В связи с выполнением планово-эксплуатационных работ на ЛЭП будут производиться отключения электроэнергии. Об этом сообщает служба IKomek на своей странице в Инстаграм. Без света в течение рабочего дня останутся дома в жилом массиве Дружба.