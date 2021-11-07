Отключать электричество в одном из жилых массивов Костаная будут на следующей неделе
7 ноября 2021, 15:42 | ЖКХ
В связи с выполнением планово-эксплуатационных работ на ЛЭП будут производиться отключения электроэнергии. Об этом сообщает служба IKomek на своей странице в Инстаграм. Без света в течение рабочего дня останутся дома в жилом массиве Дружба.
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