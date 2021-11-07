Как и ожидалось, карагандинский «Шахтер» после нулевой ничьи в гостях выиграл второй матч 1/4 финала на своем поле у «Тараза» (3:1) и стал соперником «Тобола» в полуфинале.

Автор одного из пяти голов в ворота «Тобола» Давид Атанаскоски / Фото footboom.kz

После того, как Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила, что стадион «Шахтер» в Караганде не допущен для проведения матча 1/2 финала Кубка Казахстана из-за несоответствия ряда требований, предъявляемым к проведению матчей, и является травмопасным, решено было провести первый матч в Нур-Султане на «Астана Арене».

«Шахтер» принимал участие во всех розыгрышах Кубка РК, а для пропустившего два кубковых турнира «Тобола» нынешнее участие являлось 27-м. Однако эти команды встречались в поединке за почетный трофей всего лишь во второй раз. Свой единственный матч команды провели в рамках 1/8 финала в апреле 2017 года в Затобольске. Тогда гости одержали победу (2:1) и вышли в четвертьфинал.

На матч 29-го розыгрыша Кубка Казахстана наставник «Тобола» Александр Москаленко выставил весьма неожиданный состав. Два места в оборонительных рядах заняли два Султана - Бусурманов в воротах и Абилгазы в защите. Также в защите играли северомакедонец Алекса Аманович (слева) и Александр Марочкин. Линию полузащиты составили Самат Жарынбетов, серб Душан Йованчич, Асхат Тагыберген, выведший команду в качестве капитана, и Багдат Каиров. А в группу нападения попали португалец Рубен Бриджидо, Жаслан Жумашев, вызванный в молодежную сборную республики на отборочный матч чемпионата Европы-2023 против сборной Шотландии, и привычно выдвинутый на острие атак узбекистанский форвард Игорь Сергеев.

Уже через пять минут после начала матча номинальные хозяева организовали атаку по правому краю, и болгарский нападающий «Шахтера» Мартин Тошев из пределов штрафной площади нанес удар в дальний нижний угол ворот, но мяч пролетел рядом со стойкой. Однако через три минуты полузащитник «Шахтера» из Боснии и Герцеговины Эдин Рустемович сделал передачу по левому краю вперед на находившегося без опеки российского легионера Идриса Умаева, который сместился в центр и, не входя в штрафную площадь, пробил между двумя игроками «Тобола» в тот же правый от голкипера нижний угол ворот. Бусурманов среагировал на удар, но его бросок не спас команду от гола.

Алекса Аманович (№45) пытается помешать проходу Дэвида Мавутора / Фото sports.kz

Достаточно быстро в ворота «Тобола» влетел и второй мяч. После розыгрыша углового удара, заработанного карагандинцами на 14-й минуте на правом фланге атаки, Бусурманов отбил кулаками поданный Рустемовичем мяч перед собой, а Жумашев выбил его из штрафной площади себе на ход. Однако к мячу первым успел болгарский защитник «Шахтера» Давид Атанаскоски, который пробил с хода по воротам. Мяч по пути коснулся бедра находившегося в штрафной французского защитника карагандинского клуба Абделя Азиза Ламанжа, слегка изменил траекторию полета и, став неберущимся для среагировавшего на удар Бусурманова, влетел в верхний левый от него угол ворот.

В этом эпизоде, в котором еще и защитник «Шахтера» из Таджикистана ганского происхождения Дэвид Мавутор в момент удара находился в положении вне игры, главный арбитр матча Игорь Чесноков из Усть-Каменогорска впервые в истории казахстанского футбола прибег к помощи начавшей работать у нас именно с этого матча системы VAR, но нарушений не обнаружил. Карагандинцы после четверти часа игры завладели весомым преимуществом.

Пропустив два гола, «Тобол», и без того больше владевший мячом, заиграл намного агрессивней. В середине тайма после индивидуальных действий опасно пробил от левого угла штрафной площади Бриджидо, но мяч пролетел рядом с ближней стойкой ворот. Затем Жарынбетов после паса Бриджидо ворвался слева в штрафную площадь и, сместившись в центр, пробил по воротам низом, но с этим ударом справился голкипер «Шахтера» Игорь Шацкий.

На 23-й минуте, после длинного паса Тагыбергена, Жумашев на линии штрафной площади скинул грудью мяч себе на ход и от угла вратарской площадки пробил справа из-под ноги активно мешавшего ему российского защитника Андрея Буйволова, но попал во внешнюю сторону сетки ворот. Через полторы минуты, получив передачу от Сергеева, он же пробил по воротам из центра штрафной площади, но под удар бросились два защитника: француз Абдель Азиз Ламанж и россиянин Владимир Хозин. Отбитый ими мяч подобрал Жумашев, сместился вправо, обведя вратаря, и… снова пробил в сетку ворот с внешней стороны. А вскоре тот же Жумашев, после длинного паса Абилгазы, подработал мяч грудью в штрафной площади и сделал передачу низом к воротам на Сергеева, но тому не хватило совсем чуть-чуть, чтобы замкнуть прострел.

И все же настойчивость игроков костанайского клуба принесла результат в начале последней минуты первого тайма. Бриджидо, получив мяч со своей половины поля, пробежал с ним до штрафной площади соперника, обыграв по пути трех игроков «Шахтера», и неожиданно отдал пас вперед и влево на открывшегося Тагыбергена, который беспрепятственно в касание пробил обводящим ударом мимо Шацкого в дальний верхний угол ворот - 2:1.

Уже в компенсированное время после ввода Шацким мяча в игру он в одно касание был доставлен к штрафной площади «Тобола» Умаеву. Автор первого гола в сопровождении Марочкина и Амановича выбежал один на один с голкипером и пробил влево от него, а мяч от рук прыгнувшего за ним Бусурманова влетел в сетку ворот- 3:1.

Во втором тайме в составе «Тобола» на поле вышли защитник Сергей Малый и полузащитник из Гвинеи-Бисау Тони Силва, поменявшие соответственно Абилгазы и Бриджидо. А через три минуты в контратаке «Шахтера» Умаев вошел слева с мячом в штрафную площадь костанайского клуба, где находились четыре игрока «Тобола» и Мавутор, которому и последовал пас. Жарынбетов первым был на мяче и… откатил его Бусурманову. Голкипер «Тобола» во вратарской площадке попытался обыграть бросившегося к нему защитника «Шахтера», но тот в падении сумел протолкнуть мяч в ворота, сделав счет разгромным.

Спустя 10 минут после атаки «Тобола» по правому флангу Малый, получив передачу от Марочкина, вбежал с мячом в штрафную площадь и сделал передачу низом, которую в падении результативно замкнул Сергеев - 4;2. А на 76-й минуте узбекистанский форвард после передачи со своей половины поля, войдя в штрафную площадь, попытался забить ударом с хода, но не попал в створ ворот.

Однако избежать разгромного счета «Тоболу» не удалось. На 87-й минуте Малый, получив мяч от Бусурманова, тут же его вернул голкиперу, но попал точно в ноги находившемуся на линии штрафной площади белорусскому нападающему Евгению Шикавке. Тот сориентировался, оказавшись с глазу на глаз с Бусурмановым, и отдал пас налево Айдосу Таттыбыеву, который, убрав мяч от бросившегося к нему в подкате Малого, точно пробил в дальний угол ворот - 5:2.

«Шахтер» сделал серьезную заявку на выход в финал Кубка РК / kazfootball.kz

Ответный полуфинальный поединок между этими командами пройдет в Костанае 21 ноября.