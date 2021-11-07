Показательные выступления воспитанников секции фигурного катания костанайской ДЮСШ прошли в Ледовом дворце спорта 6 ноября. Девочки в возрасте от 8 до 13 лет впервые после пандемии выступали для публики с показательной программой. В основном это были одиночные выступления самых талантливых костанайских фигуристок, но не обошлось и без общего танца.

- Сегодня у нас не соревнования, а показательные выступления, так как мы - школа новая, только открылись в 2020 году, - рассказала «НГ» заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе ДЮСШ Гулжанар КАЗАКОВА. – Во время пандемии дети сидели на карантине. С этого учебного года мы вновь работаем в прежнем режиме, почти без ограничений. У нас в отделении фигурного катания занимаются 84 девочки. С ними работают трое тренеров - их, конечно, мало. Ищем тренеров, но по Казахстану таких единицы.

В одиночной программе девочки выступали в образах персонажей из мультфильмов под музыку из «Алисы в стране чудес», «Аватара. Легенды об Аанге» и «Гравити Фолз». 8-летняя фигуристка Дильназ МУРЗАГАЛИЕВА каталась в образе Мулан. По сюжету мультфильма она переоделась в мужскую одежду и отправилась на войну, чтобы защитить честь семьи и спасти Китай. Сама Дильназ пришла в фигурное катание 4,5 года назад после секции легкой атлетики.

- В моем выступлении я показываю тройки, потом перебежка и сразу лутц, а ещё задняя тройка, шортвизл, комбинированная вращение (оно самое сложное) и выпад, - рассказала Дильназ. – Образ Мулан выбирала сама, не нравится быть ею. Я, когда вырасту, хочу стать тренером. Я сейчас сама много тренируюсь. Занятия ежедневно, только в воскресенье выходной. Катаюсь по несколько часов. Времени не жалко.

Мама Дильназ отмечает, что фигурное катание это не только сложный, но и очень дорогой вид спорта.

- Папа сказал Дильназ перед первой тренировкой: «Если упадешь и заплачешь, мы тебя заберем». С тех пор она падала не раз, вставала, тихо хныкала, но никогда не признавалась, что ей больно или она плачет, - рассказала «НГ» Анара МУРЗАГАЛИЕВА. – Ради фигурного катания она отказалась от всего. Быстро делала домашние дела. Отказалась даже от игрушек, просила только купить профессиональные коньки. Фигурное катание - очень дорогое. Коньки, которые подходят под ее категорию, обойдутся примерно в 200 000 тенге, её экипировка и костюм - от 50 000 до 100 000 тенге, платье для выступления - от 80 000 до 200 000 тенге. О мелких тратах я вообще молчу. Мы очень долго шли к открытию этой спортшколы. Мы долго выезжали на республиканские спортивные соревнования и не могли составить конкуренцию другим детям. Теперь у нас есть своя школа, за что спасибо акиату и областному управлению спорта. В прошлом году у нас появились первые призовые места.

Среди выступавших есть и фигуристки с достижениями. 13-летняя Виктория ЦАРЕНОК катается на коньках уже 6,5 лет. Этой весной она защитила 1-й спортивный разряд.

- В 2014 году я с мамой и папой смотрели Олимпийские игры, я увидела выступление российской фигуристки Юлии Липницкой, мне понравилось, и я захотела повторить, - говорит Виктория. – Самый сложный номер для меня сейчас - двойной лутц. В первой программе я сегодня была львом, а во второй мой образ - воин. Тренируюсь много. Я, кстати, уже ездила на несколько сборов. Там очень именитые тренера со мной работали, некоторые - из России. Это очень интенсивные занятия, они помогают отработать двойные лутцы. Я ещё немного потренируюсь. Весной защитила разряд, но без призового места. Теперь моя цель - защитить разряд с медалью.

Тренер Алена АНДРЕЙШИНА добавляет, что для подготовки одного выступления уходят месяцы и даже годы. Так как дети маленькие, большую часть занятий проводят в игровой форме.

- У меня три возрастные группы, с которыми мы отрабатываем прыжки, программы для соревнований, - рассказывает Алена. – Дети тренируются с 4-х лет, и чтобы им начать выполнять прыжки, должны пройти пара лет интенсивных тренировок. Изначально мы ставим только самые простые элементы: фонарики, цапельки, ласточки. Стараемся заниматься в игровой форме и чтобы ребенок не успел замёрзнуть. Учатся долго, падают часто. Падения переносят спокойно. С детками только так. Воспитываем дисциплину. Это старших воспитанниц можно уже наказать за неправильные действия. Как наказываю? Приседаниями и отжиманиями.

Всего программа показательного выступления продлилась около часа и завершилась общим танцем юных фигуристок. Смотрели её всего несколько десятков человек. Воспитанницы надеются, что скоро смогут собрать на свое выступление полную арену.

Фото Ксении РЕБИК