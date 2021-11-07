На 11 ноября запланировано временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана. Об этом сообщил национальный оператор "Казтелерадио", передает Tengrinews.kz.

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Как уточняется, телевидение и радио будут недоступны 11 ноября с 03.00 до 17.00 в связи с проведением планово-профилактических работ с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирных сетях.

"АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в обращении к казахстанцам.