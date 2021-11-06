В Рудном полицейские вынуждены были устроить погоню за 27-летним мужчиной, который открыто похитил дорогие наушники в местном магазине электроники. Злоумышленнику отказали в кредите на наушники Apple, тогда он просто забрал гаджет с собой и скрылся. Об инциденте сообщает портал ИА Город со ссылкой на YouTube–канал Polisia.kz.

Как сообщил заместитель начальника УП г. Рудного Ербол Касенов, мужчина хотел оформить кредит на наушники фирмы Apple, но банк кредит не одобрил, тогда несостоявшийся покупатель, угрожая применить насилие, открыто похитил наушники и скрылся из магазина. Незамедлительно поступил сигнал в полицию, на место выехали сотрудники УП.

Похититель на машине марки Lexus пытался «оторваться» от полиции, камеры ЦОУ зафиксировали авто в районе ЦУМа, но требование полицейских остановиться злоумышленник проигнорировал. В погоне за поклонником Apple участвовали четыре патрульные машины, в итоге через полчаса похитителя задержали. Гаджет у него был изъят, по факту грабежа проводится досудебное расследование.

Согласно ч.2 ст. 191 УК РК данному мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Также установлено, что задержанный мужчина ранее был судим.