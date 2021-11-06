Карагандинский "Шахтер" одержал победу над костанайским "Тоболом" в первом полуфинальном матче Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Астана Арена" и завершилась со счетом 5:2 в пользу "горняков".

Уже на восьмой минуте игры Идрис Умаев ударом из-за пределов штрафной открыл счет. Спустя шесть минут Давид Атанаскоски удвоил преимущество "Шахтера".

На 45-й минуте Асхат Тагыберген сократил отставание до минимума. Однако еще до перерыва Умаев оформил дубль и восстановил преимущество "горняков" в два мяча.

В начале второго тайма Дэвид Мавутор воспользовался ошибкой голкипера "Тобола" и забил четвертый мяч в ворота соперника. На 58-й минуте костанайцы один мяч отыграли. Отличился Игорь Сергеев.

Ну а точку в матче поставил Айдос Таттыбаев, отличившийся на 87-й минуте.

Ответный матч состоится 21 ноября в Костанае.

Вторую полуфинальную пару составили "Астана" и "Кайрат", который своей первый полуфинальный матч проведут 7 ноября на "Астана Арене".