Требл отменяется? "Тобол" пропустил 5 мячей от "Шахтера" в первом матче за выход в финал Кубка Казахстана
Карагандинский "Шахтер" одержал победу над костанайским "Тоболом" в первом полуфинальном матче Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд прошла на стадионе "Астана Арена" и завершилась со счетом 5:2 в пользу "горняков".
Уже на восьмой минуте игры Идрис Умаев ударом из-за пределов штрафной открыл счет. Спустя шесть минут Давид Атанаскоски удвоил преимущество "Шахтера".
На 45-й минуте Асхат Тагыберген сократил отставание до минимума. Однако еще до перерыва Умаев оформил дубль и восстановил преимущество "горняков" в два мяча.
В начале второго тайма Дэвид Мавутор воспользовался ошибкой голкипера "Тобола" и забил четвертый мяч в ворота соперника. На 58-й минуте костанайцы один мяч отыграли. Отличился Игорь Сергеев.
Ну а точку в матче поставил Айдос Таттыбаев, отличившийся на 87-й минуте.
Ответный матч состоится 21 ноября в Костанае.
Вторую полуфинальную пару составили "Астана" и "Кайрат", который своей первый полуфинальный матч проведут 7 ноября на "Астана Арене".
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