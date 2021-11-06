На завершающемся в Белграде чемпионате мира по боксу прошли первые финальные бои, в которых выступили и два казахстанских спортсмена.

Первую золотую медаль чемпионата мира в Белграде завоевал Темиртас Жусупов / Фото kfb.kz

В самой легкой весовой категории до 48 кг самый старший участник в составе сборной Казахстана 33-летний Темиртас Жусупов из Акмолинской области встречался с боксером из Таиланда, обладателем Кубка мира 2018 года Вуттичаем Юрачаем. До финала Жусупов прошел хозяина ринга Омера Аметовича (4:1), двукратного чемпиона Азии Нодиржона Мирзахмедова из Узбекистана (5:0) и победителя Кубка мира среди нефтедобывающих стран 2018 года, бронзового призера чемпионата Европы 2017 года Евгения Кармильчика из Беларуси (5:0). Юрачай же одержал победы над Якубом Сломински из Польши (5:0), Хонг-Да Лином из Тайваня (5:0), Кадзумой Аратаке из Японии (3:2, во втором раунде японский боксер получил травму) и Сахилом Алахвердови из Грузии (5:0).

В первом раунде финального поединка оба боксера были активны и очень много атаковали, а победу в нем с небольшим преимуществом судьи отдали Жусупову. Казахстанец более уверенно провел второй раунд, а в заключительном даже отправил соперника в нокдаун. В итоге единогласным решением победу одержал пятикратный чемпион Казахстана, чемпион Азии 2013 г., чемпион Всемирной серии бокса (WSB) 2015 и 2017 гг. в составе «Астана Арланс», чемпион мира среди военнослужащих 2021 года, мастер спорта международного класса Темиртас Жусупов, принесший первую медаль высшей пробы в копилку сборной Казахстана.

Обладатель серебряной медали чемпионата мира Махмуд Сабырхан / Фото kfb.kz

Самый молодой казахстанский боксер 20-летний мастер спорта международного класса из Шымкента, трехкратный чемпион Азии среди молодежи (2016, 2018, 2019 гг.) Махмуд Сабырхан выступет в весовой категории до 54 кг. Его соперником в решающем бою стал Томоя Цубои из Японии. Оба боксера провели до финала по четыре боя. Казахстанец одержал победы над Ин Кю Кимом из Южной Кореи (5:0), Мэттью Макхэйлом из Шотландии (4:1), Майклом Тринидадом из Бразилии (5:0) и Акашем Кумаром из Индии (5:0), а Томоя Цубои был сильнее Мануэля Каппаи из Италии (5:0), олимпийского чемпиона 2016 года и чемпиона мира 2019 года Шахобиддина Зоирова из Узбекистана (3:2), Джабали Бриди из Барбадоса (5:0) и двукратного бронзового призера чемпионатов мира Биллала Беннама из Франции (4:1). В этом финале победу единогласным решением судей одержал Томоя Цубои, а Махмуд Сабырхан стал обладателем серебряной медали.

Кроме этих поединков, в Белграде прошли финальные бои еще в пяти весовых категориях:

до 60 кг - Софьен Умиха (Франция) - Абдумалик Халоков (Узбекистан) - 5:0,

до 67 кг - Севонрец Оказава (Япония) - Омари Джонс (США) - 3:2,

до 75 кг - Йоэнлис Эрнандес (Куба) - Джамбулат Бижамов (Россия) - 4:1,

до 86 кг - Лорен Альфонсо (Азербайджан) - Кено Машаду (Бразилия) - 3:2,

свыше 92 кг - Марк Петровский (Россия) - Давит Чалоян (Армения) - 4:1.

Сегодня за золотые медали поборются еще два казахстанских боксера, соперниками которых станут представители США. В весовой категории до 57 кг Серик Темиржанов поспорит за титул чемпиона мира с 18-летним чемпионом США 2020 года Джамалом Харви, а в категории до 51 кг бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Сакен Бибосынов встретится с Роско Хиллом.

Финальные поединки с участием казахстанских боксеров откроют программу заключительного дня чемпионата мира, в котором пройдут всего шесть боев:

до 51 кг - Сакен Бибосынов (Казахстан) - Роско Хилл (США)

до 57 кг - Серик Темиржанов (Казахстан) - Джамал Харви (США)

до 63,5 кг - Керем Эзмен (Турция) - Энди Крус (Куба)

до 71 кг - Вадим Мусаев (Россия) - Юрий Захареев (Украина)

до 80 кг - Алексей Алферов (Беларусь) - Робби Гонсалес (США)

до 92 кг - Хулио Ла Крус (Куба) - Азиз Аббес Мухидин (Италия).

Прямая трансляция боев начнется в 23:00 на телеканале «Qazsport».