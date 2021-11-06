В этом году на конкурс подали 103 заявки. Уже третий год он имеет статус республиканского, поэтому география охватывает разные регионы Казахстана.

В «Жас толқын – 2021» приняли участие молодые авторы из Костаная, Лисаковска, Житикары, Качара, Тобыла, Костанайского, Федоровского, Аулиекольского, Денисовского и Сарыкольского районов, Алматы, Нур-Султана, Караганды, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской и Павлодарской областей.

На этот раз конкурс посвятили 180-летию казахского просветителя Ыбрая Алтынсарина. Поэтому так много было работ с портретами Алтынсарина, каждый изображал его по-своему. Но все - с неизменным пиететом, которого заслуживает эта яркая личность.

Традиционно конкурс проводился по четырем номинациям: живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство.

Кулжабаев Жалгас, "Өнер білімге баулу", аппликация из овечьей шерсти, Костанайская область, с. Заречное

В каждой номинации жюри должно было определить три призовых места. Кроме дипломов, победители получали денежные сертификаты. За третье место - на 40 000 тенге, за второе – на 70 000, за первое – на 150 000 тенге. Самый большой денежный приз – 300 000 тенге - получил обладатель Гран-при.

В состав жюри вошли член Союза художников РК Сергей Луговой, искусствовед, член союза журналистов РК Мария Жумагулова, председатель молодежного объединения Нур-Султана, художник Гульдана Журкабаева и старший преподаватель РГУ им. Байтурсынова Дина Жусупова. Возглавил жюри председатель правления областной организации Союза художников РК Вадим Быков.

В номинации «Живопись» ни одно призовое место не было присуждено художникам из Костанайской области. Диплом 1 степени получила автор из столицы Айдана Минайдарова («Дальний свет»). Диплом 2 степени тоже отправился в Нур-Султан к Людмиле Айтуаровой («Искусство, это люди у которых есть знания»). Диплом 3 степени уехал в Алматы к Санжару Сыргабаеву (композиция «Ыбырай Алтынсарин»).

Айтуарова Людмила, "Искусство - это люди, у которых есть знания", акрил, поталь, Нур-Султан

В номинации «Графика» места распределились так: 1 место присуждено Алине Николенко из Лисаковска («Портрет Ибрая Алтынсарина»); 2 место - Ерсину Темиргалиеву из г. Шахтинска Карагандинской области (работа «Ұлы ұстазы»); 3 место – столичному художнику Кабену Нурсултану («Ұлы тұлға»).

Николенко Алина, "Портрет И. Алтынсарина", смешанная техника, Лисаковск

В номинации «Скульптура» 1 место отдано удивительной работе «Каллисто» Аблая Мурашбекова из Нур-Султана. Диплом второй степени получил еще один автор из столицы - Сырым Мүсіреп («Сакская композиция в современном стиле»). Третье место занял костанаец Роман Огородник («Солтүстік қасқыр»).

Мурашбеков Абылай, "Каллисто", дерево, Нур-Султан

Огородник Роман, "Солтүстік қасқыр", барельеф, гипс, Костанай

В номинации «Декоративно-прикладное искусство» все три призовых места достались костанайским авторам. Диплом 1 степени получил Айдын Диханбаев (казахские национальные сувениры – торсык), 2 степени - Асем Умарова (нетканый гобелен «Рождение солнца»), 3 степени - Екатерина Лукашева (нетканый гобелен «Великий шелковый путь»).

Лукашева Екатерина, "Великий шелковый путь", нетканный гобелен

Обладателем Гран-при конкурса стал ювелир из Костаная Бекзат Муратов, создавший изумительный набор серебряных украшений в национальном стиле.

- Костанайцы, Ыбрай Алтынсарин – ваша гордость, вы могли занять больше призовых мест, - сказала Мария ЖУМАГУЛОВА. - Проблема в том, что тема конкурса – сложная. Её надо изучать, а молодежь не любит изучать, легче быстро что-то посмотреть в интернете. А надо читать! Ыбрай Алтынсарин – не только просветитель, он автор казахского шрифта, который создал вместе со своим русским другом Николаем Ильминским. Кроме того, он этнограф, первым собрал и записал произведения устного казахского творчества. У него богатое литературное наследие. У вас в Костанае есть музей Алтынсарина, областной краеведческий музей, в которых грандиозные фонды, много материалов, по которым надо изучать жизнь Ыбрая Алтынсарина. Если вы начнете изучать все это, я уверена, что вы проникнетесь и до самого сердца дойдет эта тема.

На выставке много интересных работ, которые не были удостоены призовых мест.

Корпушевская Виктория, "О, Кокше, стоишь ты выше туч", Кинусайга





Малашенко Луиза, "Созерцание космоса", холст, акрил

Кайырлап Улболсын, "Одаренный учитель великой степи", Стринг арт, Костанайская область, Житикара

Соляных Светлана, "Времена года", резинова крошка, Костанай

Лукашонок Ольга, "Натюрморт", никтография, Костанай

Артемьева Екатерина, "Женщин тоже надо учить", бумага, гуашь, Костанай

Шинкаренко Юлия, "Тамғалы", смешанная техника, Костанай



Псмотреть на творчество молодых авторов Казахстана можно в течение месяца.

Фото Ксении РЕБИК