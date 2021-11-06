Об этом сообщается на странице областного департамента по делам госслужбы в Instagram. Заседание совета по этике состоялось 3 ноября. Рассматривали дела сразу нескольких чиновников, членов жилищных комиссий.

По данным департамента госслужбы, заместитель акима Рудного Ануар ЕСКАТОВ, руководитель рудненского отдела финансов Сержан АСАНОВ и руководитель отдела занятости и социальных программ акимата Костаная Акбопе МАНАТОВА нарушили статью 50 Закона "О госслужбе". Они дали разрешения на приватизацию жилища лицам, имеющим квартиры на праве собственности, а также ранее участвовавшим в приватизации жилья. Теперь совет по этике рекомендует наложить на госслужащих дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

В сообщении департамента отмечается, что члены жилищной комиссии своими решениями "дискредитировали государственную службу". Прессу на совет не пригласили даже онлайн, мотивировав это ковидными ограничениями.

- Нам материалы дела направила областная прокуратура, они приняли меры, - прокомментировал "НГ" сегодня, 5 ноября, решение совета заместитель руководителя департамента по делам госслужбы Мэлс АБДРАХМАНОВ. - Они приняли неправомерное решение. Есть исключительные случаи, когда нельзя приватизировать жилище: если ранее он участвовал в приватизации жилья или он имел жилье в последние 5 лет. В таких случаях нельзя разрешать приватизацию, а они разрешили. Там несколько членов жилищной комиссии, мы рассмотрели дела лишь нескольких. Их решение было не совсем законно. На заседании совета по этике, они сказали, что ошиблись. Есть моменты, что претенденты на приватизацию предоставляли недостоверные документы, а члены комиссии бумаги не перепроверили. Поэтому совет рекомендовал наложить взыскание.

Пока известны только подробности дела Ануара Ескатова. По материалам дела, некий рудничанин хотел выкупить по остаточной стоимости в рассрочку на 60 месяцев квартиру на ул. Ленина. Жилищная комиссия ему это разрешила. Среди документов неназванный гражданин предоставил справку, что квартира в Костанае является общей совместной собственностью, а его супруга нотариально отказывается от участия в приватизации квартиры в Рудном.

Ануар Ескатов с прокуратурой согласился частично.

- Моё мнение - я недосмотрел справку, но предпочтения никому не оказывал, - сказал он корреспонденту "НГ".

Акбопе Манатова пока не стала комментировать свои действия.

В сообщении департамента госслужбы также упоминается руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Асем Ещанова. Дисциплинарное разбирательство в ее отношении прекращено "ввиду отсутствия в действиях должностного лица дисциплинарного проступка".

- Есть чиновники по Костанаю, которые несколько незаконных решений приняли, - пояснил Абдрахманов. - А некоторые чиновники только в одном факте фигурируют. Ещанова участвовала только в одном заседании. Там при заключении договора было нарушение, но ее вины в этом нет.