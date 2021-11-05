Штрафов не будет. В Казахстане официально продлён пилотный проект по СНТ
В перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются через модуль "Виртуальный склад", включили строительные материалы, передает Informburo.kz.
В Казахстане продлили сроки пилотного проекта по сопроводительным накладным на товары, сообщает пресс-служба Комитета госдоходов.
Соответствующий приказ подписал министр финансов РК 2 ноября. Срок пилотного проекта продлевается до 1 апреля 2022 года:
- по подакцизной продукции:
- по ввозу/вывозу товаров на/с территории Казахстана в рамках ЕАЭС;
- по товарам, по которым ЭСФ подлежат выписке посредством модуля "Виртуальный склад".
При этом в период проведения пилотного проекта штрафные санкции не применяются.
Для противодействия теневой экономике расширяется перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются через модуль "Виртуальный склад". Теперь в этот перечень добавлены строительные материалы. Обязательство по выписке ЭСФ в модуле "Виртуальный склад" по таким товарам наступает с 1 ноября 2022 года с предварительным проведением пилотного проекта по оформлению СНТ с 1 февраля 2022 года.
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