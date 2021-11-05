Нацбанк выпускает в обращение коллекционные монеты "Год тигра"
Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты "Год тигра" из серии "Восточный календарь". Монеты изготовлены из серебра и золота, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
Монеты из золота / Фото Нацбанка
На монетах изобразили архитектурные элементы фонтана "Восточный календарь" (Алматы). Скульптурную композицию создали художник-монументалист Владимир Твердохлебов, Александр Татаринов и Владимир Кацев.
"На аверсе монет изображены мифологические символы созвездий звездной карты небосвода и надписи, обозначающие металл изготовления, их пробу и массу", – сообщили в Нацбанке.
А на реверсе монет в центральной части изобразили тигра. С внутренней стороны расположены остальные одиннадцать символов восточного календаря.
Монеты из серебра / Фото Нацбанка
Монеты изготовили из золота и серебра:
- 1000 монет из золота 999/1000 пробы массой 7,78 грамма, диаметр – 21,87 мм, номинал – 500 тенге;
- 3000 монет из серебра 925/1000 пробы массой 31,1 грамма, диаметр – 38,61 мм, номинал – 500 тенге.
"Монеты из золота и серебра номиналом 500 тенге предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они обязательны к приёму по их нарицательной стоимости на всей территории РК по всем видам платежей", – сообщили в банке.
Они выполнены в форме двенадцатигранника и имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон.
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