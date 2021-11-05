Аким Костанайской области на чествовании чемпионов РК по футболу заявил, что победа «Тобола» будет способствовать привлечению инвестиций в регион. Согласны ли вы с Архимедом Мухамбетовым? Да. Теперь нашу область будут знать не только из-за пшеницы и карьеров ССГПО.

Да. «Тобол» будет побеждать и в Лиге чемпионов, вот инвесторы к нам и потянутся.

Нет. Перспектива сомнительна, а расходы бюджета на «Тобол» слишком высоки.

Нет. Колесо обозрения в Рудном тоже строили для привлечения инвестиций. И что вышло?

