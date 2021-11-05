Приговор по делу заместителя руководителя Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Хилимхана МОЛДАГУЛОВА вынесли сегодня, 5 ноября.

Он обвинялся в том, в декабре 2020 года, исполняя обязанности руководителя инспекции, присваивал себе премии подчиненных. Конкретно - вызывал к себе руководителей отделов и сообщал, что сотрудники должны перечислить ему часть от премий. Кроме того, незаконно издавал приказы о о командировании сотрудников в различные районы области. При этом самих командировок не было, а подчиненные предоставляли фиктивные авансовые отчеты о расходах на аренды квартир и суточные. Приказы на командировки подписывал руководитель, который «не был осведомлен о преступном умысле Молдагулова», как сказано в обвинительном заключении. За счет фиктивных командировок подсудимый обогатился еще на 89 000 тенге.

Хилимхан Молдагулов признан виновным, его приговорили к трем годам лишения свободы с отбываниям наказания в колонии средней безопасности (общий режим), лишили права пожизненно занимать должности на госслужбе, в банковской сфере и других.

Так как Молдагулов находился под подпиской о невыезде, под стражу его взяли в зале суда.

- В это время шла реорганизация областной теринспекции и Молдагулов просто решил воспользоваться моментом, - пояснил приговор судья Арман КАБЕНОВ. - Он заявил о необходимости командировок для проверок лесных угодий и рыбных хозяйств, но сотрудники никуда не выезжали. По сути командировка была только у одного сотрудника, что доказывается исследованиями материалов дела и подтверждается результатами НСД (негласных следственных действий - "НГ"). Передачу денег Молдагулову зафиксировать не удалось, но в совокупности его вина полностью подтверждается.

Судья отметил, что прокурор отказался от обвинения Молдагулова в части злоупотребления должностными полномочиями, но в остальном вина подсудимого доказана.

Сторона защиты настаивала на том, что Молдагулов не нанес ущерб территориальной инспекции, так как деньги на командировочные выделялись из республиканского бюджета, но судья счел эти доводы необоснованными.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.