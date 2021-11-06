Только вот расходы на продукты в нашей семье, которые мы решили с женой посчитать, точно не министерские

Цены в Казахстане в нынешнем году подстать резвым скакунам, участвующим в байге на ипподроме, несутся стремглав вверх и остановить их не может никто. Растет в цене буквально всё, неизменной остается только зарплата у подавляющего большинства населения.

С весны народ охает от взлетевших цен на овощи, заливает в бак автомобиля подорожавшее топливо, урезает расходы на строительство и ремонты из-за увеличившихся в два раза цен на строительные материалы. Правительство, как обычно, винит в этом самих людей, жару и засуху, пандемию коронавируса, курс валюты, но только не себя и свои показные и неэффективные мероприятия в виде стабфондов, ярмарок и меморандумов.

Подлил не подсолнечного масла в огонь министр национальной экономики РК Асет ИРГАЛИЕВ, «обнадеживший» казахстанцев прогнозом о традиционном предновогоднем росте цен, в первую очередь - на продовольствие. При этом добавил, что на продукты для своей семьи он лично тратит около 50-60 тысяч тенге в месяц.

- Покупаем, как и все, хлеб, молоко, сахар. О чём здесь можно говорить? У нас такая же семья, как и у всех вас, – отметил экономист по образованию Асет Иргалиев.

Министр не соврал насчет… семьи. Судя по биографии, кстати, нашего земляка, у него есть жена и двое детей. В точности как у меня. Только вот расходы на продукты в нашей семье, которые мы решили с женой посчитать, точно не министерские.

Весь вечер мы посвятили разбору своего, скажу честно, неделикатесного рациона, определив 17 видов продуктов из нашей продовольственной корзины, которые стабильно покупаются в магазине. Некоторые из них, такие как хлеб и молоко, это каждодневные продукты, другие (крупы, овощи, бакалея) – раз в месяц. По ходу расчетов вспоминали, на сколько завариваний у нас хватает пачки чая в 250 г, сколько раз в неделю покупаем что-нибудь к чаю и сколько овощей требуется в месяц на нашу небольшую семью из 4-х человек.

Сведя в таблицу количество, частоту покупки и стоимость почти два десятка самых обычных продуктов, без излишеств в виде дорогой рыбы, мясных деликатесов, консервов, экзотических фруктов, спиртных и прочих напитков, получилась сумма чуть более 86 000 тенге. Не бралась в расчет и собственно выращенная дачная продукция (от пучка петрушки до различной ягоды). Так называемый «борщевой набор»: картофель, морковь, свекла и капуста считали по сегодняшним ценам, если их покупать мешками. Но эту категорию товара опять же нам частично покрывает дача.

Самой расходной частью нашей корзины конечно стало мясо. Его покупаем раз в две недели на сумму около 10 000 (21420 тенге в месяц), затем следуют колбасная (9 990 тенге), молочная продукция (8 250) и фрукты (8 550). Меньше всего расходов оказалось на макароны и муку.

Питание семьи не ограничивается домом. Дети ходят в сад и школу. Питание здесь, например, в этом октябре (21 рабочий день) обошлось в 16 737 и 6 720 тенге соответственно. Не попали в расчет и случающиеся праздники и семейные торжества, когда накрывается стол для гостей или готовится что-нибудь необыденное. Поэтому итоговую перевалившую за 100 000 сумму расходов только на продукты можно смело увеличивать.

С вопросом «сколько вы тратите на продукты?» я обратился и к нескольким семейным коллегам. Ответы после раздумий уж точно не совпадали с министерскими. Некоторые, закупаясь раз в неделю в супермаркете и зная сумму чека, легко отвечали, что не менее 100 000. Другие же просто предположили, что чиновник «с дуба рухнул».

Из всей этой комичной ситуации напрашивается вывод, что министр либо брякнул не подумавши, что в его должности очень не красит, либо совершенно оторван от жизни в стране и не в курсе элементарных цен на продукты в магазинах. Остается только пожелать, чтобы все казахстанцы тратили на продукты как министр Иргалиев, а он жил так же, как простой народ.