Планируемые работы по ремонту дорог на 2021 год находятся на стадии завершения. Об этом сообщил сегодня, 4 ноября, на брифинге в РСК директор областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Андрей ГОРВАТ.

В 2021 году на дороги республиканского значения выделили 18,6 млрд тенге, в том числе на реконструкцию - 12,8 млрд, на капитальный ремонт - 1,7 млрд, на средний ремонт - 2 млрд 39 млн и на содержание дорог - 2 млрд 60 млн.

- Уже несколько лет ведется реконструкция дороги от Рудного до Денисовки, это 114 км. - напомнил Горват. - В текущем году на этой трассе сдаются несколько участков.

Первый - 34 км от Денисовки в сторону Рудного. Подрядчики - ТОО «Иврус» и ТОО «Бақытты Жол 2021». Сдача объекта запланирована на 20-25 ноября. Работы на участке трассы А-22 от Перелесок до ст. Тобол (30 км) выполняет ТОО «АБК Автодор НС». Уже прошла приемка и объект введен в эксплуатацию.

Следующий - ремонт в районе развязки около Лисаковска.

- Комиссия на место уже выезжала, кстати, в ее составе не только специалисты вроде подрядчиков и технадзора, но также СМИ и общественные организации, - отметил Горват. - Еще один объект - 5 км перед Рудным - тоже будет введен в эксплуатацию к 1 декабря. Подрядчик там ТОО «Костанай жолдары».

И, наконец, 19 км от Рудного до Аятского моста - здесь уже заканчивают ремонт 4-полосной дороги первой технической категории. Сейчас приступили к устройству развязки в районе поворота на с. Айет.

- В зимний период мы планируем провести заготовку материала на объект, чтобы на следующий год полностью запустить движение по данному направлению, - сказал Горват. - Также всю зиму будут выполняться бетонные работы по устройству развязок. В районе с. Набережное будет предусмотрен путепровод через железную дорогу. И еще две развязки: если ехать со стороны Костаная - сразу за Рудным первая, а вторая возле Аятского моста. В следующем году будет завершен ремонт 24-километрового участка дороги от Аятского моста до ст. Тобол. Подрядчик - ТОО «Казахдорстрой». Уже сделано 15 км, осталось всего 8 км. Пока погодные условия позволяют, мы будем выполнять работы.

На трассе М-36, на 14-километровом участке от с. Пешковка до п. Карабалык, объект уже сдан в эксплуатацию.

- 22 сентября наш читатель жаловался на качество ремонта на этом участке. Какие выводы сделала комиссия, которая принимала данный участок? - спросил корреспондент "НГ".



- Если какие-то дефекты будут скрыты и работы выполнены некачественно, это невыгодно для самого подрядчика - он будет переделывать за свой счет.

- Будут ли в Костанайской области платные трассы и если да, то когда? Какие работы будут проведены в следующем году? - спросили журналисты.

- Чтобы вводить платные дороги, сначала их нужно отремонтировать, ответил директор филиала. - В текущем году сделан средний ремонт на трех участках, они никак не сочетались с платностью. Сейчас разыгрывается тендер на еще 6 участков. Конкурс будет в этом году, деньги уже выделены. Осталось только определить подрядчика.

Фото РСК