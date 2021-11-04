Сегодня, 4 ноября, прошло заседание комитета по вопросам транспорта Регионального совета палаты предпринимателей Костанайской области, в котором участвовали грузоперевозчики, представители погранслужбы, департамента госдоходов. Несколько дней назад, устав стоять в многокилометровой пробке на границе, водители обратились за помощью в палату.

Они сообщали, что причиной задержек стало то, что сотрудники департамента госдоходов не справляются с оформлением потока сопроводительных документов на ввозимые грузы.

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По инициативе палаты на Кайрак ДГД направил людей дополнительно. Конфликтная ситуация разрешилась. Но грузоперевозчики настаивают на том, что очереди на погранпосту хронические. Сегодня стороны обсуждали причины этого и решали, как с этим бороться.

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От инициативной группы перевозчиков выступил Бауржан САРКИТБАЕВ, который сам простоял в очереди 22 часа, при том, что доставляет продукты питания.

- Такие задержки влияют на выполнение нами контрактов. Мы возим, например, йогурты с короткими сроками хранения. Это же серьезно, их детям потом покупают... Мы несем из-за очередей материальные затраты, горючее пережигаем, особенно зимой. Люди не спят в машинах, караулят место в очереди, которая еле-еле движется. При этом сотрудники налоговой двое работают, а трое отдыхают. Их мало. Они не успевают. У нас вроде электронный документооборот, но они не смотрят наши электронные версии документов, заполняют с нуля, а это минут 20... Помещение, в котором они работают, очень маленькое. А туда сейчас, во время пандемии, набиваются десятки человек, остальные стоят на улице.

Перевозчики требуют навести порядок с пропуском грузового транспорта через границу. Заместитель руководителя ДГД Костанайской области Сатжан УЗАКБАЕВ обратил внимание на то, что грузопоток через этот пост сейчас значительно превышает его расчетную мощность — 300 машин в сутки. Вместо этого через Кайрак проходит до 1000 машин с грузами. Ситуация, возникшая 29-30 октября, по его мнению была связана еще и с локдауном, объявленным в РФ, в связи с чем все стремились загрузиться и выехать из России к местам назначения. Поток увеличился до 1350 машин. Нагрузка на сотрудников ДГД резко возросла. Регламентом на работу с документами сотруднику определено 5 минут, но это возможно, если сопроводительные накладные на товар заполнены заранее (что предусматривает участие в пилотном проекте, но обязанностью не является). К тому же часто груз бывает консолидированным, доставляется нескольким десяткам получателей, соответственно документов больше. По данным департамента, электронные СНТ заполняют 40-42% водителей. Впрочем, вторая сторона сообщала, что налоговики не желают смотреть и присланные на телефоны водителей отправителями грузов бланки CMR, международных товарно-транспортных накладных. С этим вопросом пообещали разобраться.

Что будет сделано в ближайшее время? Количество сотрудников ДГД на этом погранпосту увеличат с 5 до 7 человек. Им выделят дополнительно два места в зале выезда, больше пока негде.

Начальник отдела пограничного контроля пункта пропуска «Кайрак» Омирбек КУАТОВ сообщил, что в 2023 году планируется реконструкция поста, все проблемные моменты будут учтены.

Директор региональной палаты предпринимателей Костанайской области Данияр КУЗЕНБАЕВ напомнил о том, что грузоперевозки имеют для экономики региона мультипликативный эффект. А также сообщил о том, что по предложениям перевозчиков будут направлены письма в ДГД, в адрес погранслужбы. После получения ответов возможно появится необходимость собраться еще раз. На заседании также прозвучало предложение создать Ассоциацию грузоперевозчиков области.

Кадр из видео трансляции