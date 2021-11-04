Только каждая третья школа в регионе имеет систему контроля и управления доступом в учебное заведение. Об этом сегодня, 4 ноября, на брифинге в РСК сообщила заместитель руководителя управления образования Айман ИБРАЕВА.

- В области существует 477 государственных общеобразовательных школ, с контингентом более 110 000 учащихся, - сообщила она. - Уязвимыми к террористическим угрозам считаются 496 организаций - это не только школы, но и сады, колледжи. Все эти объекты обеспечены круглосуточной охраной. А именно в ночное время сторожами, в дневное вахтерами. Кроме того, работают 146 инспекторов полиции. Уязвимые объекты также оснащены камерами видеонаблюдения, которые следят за главным, запасными входами и периметром здания. 112 школ области или 23,5% подключены к центрам оперативного управления и дежурным частям полиции. Тревожной кнопкой оснащены 128 организаций образования, 63 из которых установлены в этом году. Из 345 колледжей в 25 есть тревожные кнопки. Голосовое оповещение есть в 145 школах и 28 колледжах. На 1 ноября в 148 школах есть турникеты и таким образом каждая третья школа области имеет систему контроля и управления доступом. На всех объектах есть ограждение.

По словам Ибраевой, управление работает над разработкой паспортов антитеррористической защищенности объектов образования.

- То есть две трети школ не обеспечены всеми мерами антитеррористической безопасности? - уточнил корреспондент "НГ".

- Есть школы, которые обеспечены всеми мерами - турникетами, тревожными кнопками, голосовым оповещением. Есть школы, которые имеют только турникет и тревожную кнопку. Все школы с камерами видеонаблюдения. У нас очень много школ малокомплетных, где есть 5 или 10 детей. Наверное, здесь нет смысла подключать их к центрам оперативного управления. Там достаточно иметь вахту, - ответила Ибраева.

Рассказали на брифинге и какие меры предпринимают против школьного шуттинга и колумбайна. Заместитель начальника управления по противодействию экстремизму Ерлан СЕМБИН сообщил, что полицейские сейчас ходят по школам и "проводят разъяснительную работу".

- На встречах до сотрудников школ доводится информация по выработке антитеррористического поведения, о действиях при совершенном акте терроризма, - сказал Сембин. - Также доводится информация о противоправном характере ложных сообщений об актах терроризма.

- В последнее время в колледжах и вузах проводились отработки некого "Алгоритма действий сотрудников, обучающихся и воспитанников организаций образования при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера и угрозы совершения акта терроризма". В частности указывалось, что мероприятия проводятся для "адаптации механизмов Алгоритма". При этом сам Алгоритм не удается обнаружить в публичном доступе, только его проект на портале "Открытые НПА". Можете объяснить, что за документ отрабатывается? - спросили журналисты.

- Действительно, на портале было публичное обсуждение проекта документа. Оно завершено 26 июля, но приказ пока не утвержден. Поэтому пока алгоритм нельзя найти. - ответила Ибраева.

Фото Георгия ГОВОРОВА