Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о росте цен на продукты. В ходе совещания по развитию моногородов в Экибастузе Глава государства заявил, что до сих не увидел результатов расследования посреднических схем, передает Tengrinews.kz.

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"Хочу остановиться на вопросах, требующих оперативного реагирования. В текущем году цены на социально значимые продтовары выросли на 10,4 процента. По итогам 9 месяцев общий рост инфляции составил 8,9 процента", - заявил Президент.

Глава государства добавил, что по его поручению созданы региональные комиссии по расследованию посреднических схем.

"Результатов не видит ни Президент, ни граждане. Администрация Президента должна разобраться и доложить в недельный срок. Теперь уже очевидно, что под давлением роста цен на продтовары инфляция выйдет за верхний уровень в 6 процентов", - отметил Токаев.

Кроме того, Президент поручил правительству и Нацбанку сохранить инфляцию в пределах 8,5 процента.

Напомним, в октябре Касым-Жомарт Токаев назвал рост цен на продукты болезненной темой, присущей всему мировому рынку. Президент подчеркнул, что подобная тенденция в стране налицо. Она следствие системных проблем, которыми правительство и, в частности, новый министр сельского хозяйства должны очень серьезно заняться.