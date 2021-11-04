Темп прироста заболеваемости за среду, 3 ноября, составил 0,35%. Днем ранее было выявлено 114 случаев, темп прироста был на уровне 0,3%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай – 38, г.Рудный – 22, Аулиекольский район – 11, Мендыкаринский район – 10, по 8 случаев в Житикаре и районе Б. Майлина, по 5 случаев в Денисовском и Костанайском районах, по 4 случая в Лисаковске, Камыстинском, Карабалыкском и Узункольском районах, Сарыкольский район – 3 случая, по 2 случая в Аркалыке, Алтынсаринском и Наурзумском районах.

114 пациентов обследованы по самообращению, 15 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 123 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 3 ноября 2021 г. зарегистрировано 37 167 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 33 836 человек, в том числе 294 за 3 ноября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 330 718 человек (+467), вторым компонентом 306 986 (+457).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 2 ноября в регионе выявлено 4 случая коронавирусной пневмонии. Двое человек скончались от коронавирусной инфекции (КВИ+). Летальных случаев от коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 195 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (128) и КВИ- (33) в регионе - 161 человек.