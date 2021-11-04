Официальная церемония награждения игроков «Тобола» состоялась 3 ноября. Болельщиков пригласили на нее заранее, но предупредили, что на этот раз пройти можно только после того, как отсканируешь свой статус в системе «Ашык». На концерте медали и кубок вручал генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат АЙТХОЖИН.

- От имени казахстанской федерации футбола хочу поздравить костанайцев с этим замечательным праздником, с вашим чемпионством! - сказал он. - Сегодня основной костяк сборной республики составляют игроки костанайского «Тобола». Чемпионство дало определенный импульс для подрастающего поколения. Тысячи мальчишек вновь будут заниматься в ваших футбольных центрах. Хочу поблагодарить Архимеда Бегежановича за его огромный вклад в развитие казахстанского футбола. Вы построили уникальный манеж, которому нет аналога в республике. Я проехал сегодня по городу и видел футбольные поля почти в каждом дворе вашего города.

Аким области тоже выступил. Он, как и коллега из федерации, говорил о молодежи, которая после победы «Тобола» должна стремиться в футбол. Но еще глава региона ответил на критику горожан, которые высказывали недовольство большими тратами бюджета области на содержание клуба.

- По поручению президента страны мы сократили финансирование профессиональных спортивных клубов, это коснулось не только ФК «Тобол», но и рудненских ХК «Горняк» и футзального клуба «Аят», женской волейбольной команды, - сказал Архимед МУХАМБЕТОВА. - Высвобожденные деньги направили на формирование государственного спортивного заказа в частных секциях. В них уже занимаются более 3 000 детей. Сложилось такое понятие, что расходы на футбол большие, неоправданные. Я здесь не соглашусь. Весной мы выиграли Суперкубок, сейчас - чемпионат Казахстана. Спортивные сайты и СМИ в СНГ опубликовали новости об этой победе. На эти издания подписаны более миллиона человек. Инвестиции приходят не просто так. Среди болельщиков есть много инвесторов. Они узнают, что такое город Костанай, какие тут есть сферы развития экономики, например, что тут машиностроение развивается, перерабатывают сельхозпродукцию. Обязательно, посещая сайты нашей области, они изучают наш регион и думают, куда вложить свои инвестиции. ФК «Тобол» стал визитной карточкой нашей области.

Аким еще долго благодарил своих подчиненных, которые, так или иначе, работали над победой костанайской команды. К слову, Архимед Мухамбетов не первый, кто пытается привлечь инвестиции с помощью вложений в крупные проекты. Напомним, что рудненские власти в прошлом году тоже завлекали инвестиции, вкладывая деньги в колесо обозрения. Не хотелось бы проводить параллели...

В одном аким области прав. СМИ республики и стран СНГ действительно заинтересовались победой «Тобола». Казахстанская редакция портала Sports.ru анализирует, какие казахстанские футбольные клубы стали кузницами собственных воспитанников. В этом спике «Тобол» лидирует... с конца. В КПЛ больше всего воспитанников «Кайрата», «Ордабасы» и неожиданно «Акжайыка». Чемпион Казахстана «Тобол» имеет во всех дивизионах чемпионата Казахстана вместе взятых только 5 воспитанников.

Фото ФК "Тобол"