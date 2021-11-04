На чемпионате мира по боксу, проходящем в Белграде, определились все призеры, которыми стали победители четвертьфинальных поединков. Среди пробившихся в полуфинал и гарантировавших себе медали участников чемпионата мира пять боксеров представляют Казахстан.

Капитан сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов (в синем) третий раз в своей карьере вышел в полуфинал чемпионата мира / Фото olympic.kz.

Чемпион Азии 2013 г. Темиртас Жусупов из Акмолинской области в четвертьфинале весовой категории до 48 кг встретился с двукратным чемпионом Азии Нодиржоном Мирзаахмедовым из Узбекистана. Поединок прошел в вязкой борьбе, в которой казахстанец победил единогласным решением судей.

Успешно преодолел 1/4 финала бронзовый призер Олимпиады в Токио Сакен Бибосынов из Туркестанской области, выступающий в весовой категории до 51 кг. Его соперником на этой стадии был серебряный призер Олимпиады 2016 года и бронзовый призер чемпионата мира 2017 года Юберхен Мартинес из Колумбии. Они уже встречались на ринге - на чемпионате мира в 2019 году в Екатеринбурге в 1/8 финала Бибосынов одержал победу со счетом 5:0. В Белграде первый раунд остался за казахстанцем, а во втором колумбиец несколько исправил положение. Судьба путевки в полуфинал решилась в третьем раунде, в итоге наш боксер одержал победу раздельным решением судей.

Сложным выдался старт поединка в весовой категории до 54 кг для трехкратного чемпиона Азии среди молодежи Махмуда Сабырхана из Шымкента, в котором ему противостоял Майкл Тринидад из Бразилии. Благодаря хорошим сериям казахстанец был сильнее в первом раунде, а во втором его соперник заметно устал. В заключительном раунде бразилец сделал ставку на жесткие удары, однако победу в бою одержал Сабырхан со счетом 5:0 и вышел в полуфинал.

Золотые надежды наставников сборной Казахстана на этом чемпионате мира связаны с Махмудом Сабырханом (до 54 кг) / Фото kfb.kz

Чемпион Азии среди молодежи, участник Олимпиады-2020 Серик Темиржанов из Павлодарской области не испытал проблем в 1/4 финала весовой категории до 57 кг, одержав победу над представителем России Эдуардом Саввиным из Санкт-Петербурга - 5:0.

Также единогласным решением судей добыл путевку в полуфинал весовой категории до 67 кг капитан сборной Казахстана двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, участник Олимпийских игр 2016 и 2020 гг. Абылайхан Жусупов из Карагандинской области. В поединке против серебряного призера Азиатских игр, обладателя серебряной и бронзовой медалей чемпионатов Азии, участника Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года Чинзорига Баттарсухийна из Монголии казахстанец умело отбил стартовые атаки соперника, взял контроль за ходом боя и довел его до победы.

Не смогли пройти четвертьфинальную стадию братья Тольтаевы из Мангистауской области. Выступавший в весовой категории до 60 кг Саматали Тольтаев уступил чемпиону мира 2017 года, серебряному призеру Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Софьяну Умие из Франции - 1:4. А Санатали Тольтаев в упорном бою в весовой категории до 63,5 кг проиграл Ризу Линчу из Шотландии - 2:3, который вышел в полуфинал и впервые в истории своей страны завоевал медаль чемпионата мира по боксу.

Также раздельным решением судей со счетом 2:3 уступили в четвертьфинале еще два казахстанских боксера. В весовой категории до 75 кг Нурканата Райыса из Атырауской области остановил на пути к медали чемпионата мира опытный Сальваторе Кавалларо из Италии, одержавший в трех предыдущих боях в Белграде победы со счетом 5:0. А в весовой категории до 71 кг финалист Азиатских игр Асланбек Шымбергенов из Жамбылской области проиграл чемпиону мира среди молодежи Юрию Захарьеву из Украины.

Чемпион мира среди молодежи Нурбек Оралбай из Нур-Султана хорошо провел первый раунд в весовой категории до 80 кг против уроженца Московской области Владимира Мирончикова, представляющего Сербию. Однако соперник смог переломить ход боя и в итоге казахстанец уступил ему единогласным решением судей.

Кроме сборной Казахстана, по пять полуфиналистов в составах команд России и Кубы. Вышли в полуфинал по четыре боксера США и Таиланда, по три полуфиналиста у Азербайджана и Франции, по два - у Узбекистана, Японии, Грузии, Беларуси и Италии. Индию, Испанию, Сербию, Албанию, Украину, Шотландию, Иран, Доминиканскую Республику, Бельгию, Тринидад и Тобаго, Бразилию и Армению в полуфинале представят по одному боксеру.

Все полуфинальные бои пройдут в Белграде сегодня, 4 ноября.

Темиртас Жусупов (до 48 кг) поборется за выход в финал с бронзовым призером чемпионата Европы 2017 года Евгением Кармильчиком из Беларуси, который одержал в Сербии две досрочные победы, на старте чемпионата нокаутировав представителя Шри-Ланки Садживу Мутанаку Педи и победив в 1/4 финала в первом раунде Ганхуягийна Ган-Эрдене из Монголии, а также выиграв в 1/8 финала у Мартина Маняру из Кении - 4:1.

Сакену Бибосынову (до 51 кг) будет противостоять Танарат Саенгфет из Таиланда, одержавший на пути к полуфиналу победы над Карлосом Рамиресом из Гватемалы - 5:0, Мигелем Рамосом из Венесуэлы - 3:2 и Масудом Юсифзаде из Азербайджана - 5:0.

Соперником Махмуда Сабырхана (до 54 кг) будет Акаш Кумар из Индии, который прошел Салаха Ибрахима Омара из Германии (из-за отказа соперника), Калеба Тирадо из Пуэрто-Рико - 5:0 и серебряного призера Олимпиады в Рио-де-Жанейро Йоэля Финоля из Венесуэлы - 5:0.

Первое противостояние Казахстана и Кубы на этом чемпионате мира пройдет в рамках поединка между Сериком Темиржановым (до 57 кг) и победителем Панамериканских игр Освелем Кабальеро Гарсией. Кубинец в Белграде одержал три победы единогласным решением судей над Умидом Рустамовым из Азербайджана, Саджадом Мохаммадпуром из Ирана, Артуром Базеяном из Армении и Мигелем Вегой из Мексики.

Соперником Абылайхана Жусупова (до 67 кг) станет участник Олимпиады в Токио Севонрец Окадзава из Японии, стартовавший на этом чемпионате мира с победы над Мигелем Феррином из Эквадора - 3:2, затем победивший Дмитрия Галагоца из Молдавии - 5:0, Асадхуджу Муйдинхуджаева из Узбекистана и выступающего за Сербию россиянина Вахида Аббасова - 4:1.