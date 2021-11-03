Ноябрьскую серию регулярного чемпионата Казахстана хоккейный клуб «Горняк» открыл матчами с клубом «Алтай-Торпедо», которые прошли в Рудном на льду «Горняк Арены».

Бросок по воротам «Алтай-Торпедо» наносит Александр Куршук

Устькаменогорский клуб перед этими поединками всего на одно очко отставал от рудничан, располагавшихся на восьмой строчке в турнирной таблице.

Первая встреча получилась весьма щедрой на голы, счет которым открыли хозяева.

В начале 9-й минуты, когда у «Горняка» на льду было четыре полевых игрока - две минуты штрафа за опасную игру отбывал Александр Ханьжин, Степан Штефан после паса Дениса Гурьева ворвался в зону соперника, вышел один на один с голкипером и бросил слева. Владислав Нурек отбил шайбу, но ее тут же нападающий «Горняка» переправил в ворота - 1:0. Через две минуты Дмитрий Белохонов восстановил равновесие, которое сохранилось до первого перерыва.

На пятой минуте второго периода Айдар Галимов после передач Максима Кунишникова и Данила Москалева реализовал численное большинство и вновь вывел «Горняк» вперед. Но вскоре хозяева сами остались в меньшинстве, после того как за удар соперника клюшкой был удален Алексей Бархаткин, и устькаменогорцы усилиями Никиты Скоробогатова вновь сравняли счет. А в середине периода гости еще раз огорчили голкипера «Горняка» Богдана Белоконского. В составе устькаменогорского клуба отличился Константин Бондаренко.

На 32-й минуте место в воротах хозяев занял Артем Скрынников, но ровно через полминуты и он не смог спасти свою команду после броска с близкого расстояния Артема Синицына.

Незадолго до второго перерыва Галимов после паса Кунишникова сократил отставание, реализовав численный перевес. А в начале третьей двадцатиминутки отличился уже Кунишников, которому помогли сравнять счет Иван Ширяев и Ханьжин. На 45-й минуте Кунишников оформил дубль, в третий раз выведя «Горняк» вперед, а результативный пас в этом эпизоде на свой счет записал Галимов.

Всего через минуту Валерий Гурин в очередной раз восстановил равновесие. После этого с интервалом в две минуты команды отличились еще по одному разу. Вначале Ширяев сделал счет 6:5, когда «Горняк» играл в большинстве, а затем второй раз в матче отличился Синицын, переведя встречу в овертайм.

Однако в дополнительной время счет не изменился, и судьба встречи решилась в серии послематчевых буллитов. В первой серии смогли отличиться только Галимов и Гурин, а затем вновь отличился Гурин, чего не удалось сделать рудничанину Бархаткину. Обидное поражение «Горняка», четырежды в матче выходившего вперед, - 6:7Б (1:1, 2:3, 3:2, 0:0, 0:1).

Начало повторной встречи стало повторением первого периода первого матча. Счет открыли рудничане, сделал это Александр Куршук при поддержке Александра Ханьжина и Евгения Щанкина, когда «Горняк» имел численный перевес. А вот через полторы минуты хозяева льда вновь игравшие в большинстве, на этот раз пропустили после броска Дмитрия Белохонова - 1:1.

Такой же счет был зафиксирован и во втором периоде. Тот же Белохонов в середине двадцатиминутки вывел «Алтай-Торпедо» вперед, а через две минуты Максим Кунишников сделал счет равным - 2:2.

А вот в заключительном игровом отрезке удачливее были гости, хотя в начале третьего периода рудничане некоторое время играли даже с пятью полевыми игроками против трех игроков «Алтай-Торпедо». На 45-й минуте Даияр Каиров вывел устькаменогорцев вперед, а за три минуты до финального свистка Андрей Лагунов забросил четвертую шайбу в ворота Никиты Акулинина, зафиксировав поражение «Горняка» в основное время - 2:4 (1:1, 1:1, 0:2).

Алексей Бархаткин не смог переиграть голкипера «Алтай-Торпедо»

Набрав в двух матчах всего одно очко, «Горняк», имея в активе 15 очков после 18 игр, опустился на 10-ю строчку в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате с 31 набранным очком после такого же количества проведенных игр «Арлан», с которым «Горняк» проведет в Кокшетау 8 и 9 ноября следующие свои игры. По 26 очков имеют сразу три клуба - карагандинская «Сарыарка» (16 игр), устькаменогорское «Торпедо» (18) и атырауский «Бейбарыс» (16).

Фото - скриншоты из видеотрансляции