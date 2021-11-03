Приговор по делу Азамата МОЛДРАХМЕТОВА вынесли в СМУС Костанайской области 3 ноября. Он признан виновным в убийстве жены, которое произошло в июне этого года практически напротив здания ДП области и рядом с аптекой № 100.

Днем ранее, 2 ноября, по делу прошли прения.

Прокурор отметил, что преступление было умышленным

- Молдрахметов совершил особо тяжкое умышленно преступление, - подчеркнул в прениях государственный обвинитель Абзал ТАШМАГАМБЕТОВ. - Вечером 16 июня возле аптеки № 100 он нанес 14 ударов ножом своей бывшей супруге Дарине Ахмадиевой, 4 из которых - в грудь и живот. Вина Молдрахметова нашла свое полное подтверждение в суде после объективного исследования материалов дела, допроса свидетелей и самого подсудимого. С собой он взял кухонный нож, что доказывает умышленность преступления. После того, как совершил убийство, подсудимый сел на колени и нанес себе один удар в живот. Семейно-бытовой нож был обнаружен на месте преступления. Сам подсудимый вину признал, но сообщил, что убивать не хотел. Опасность своих действий и противоправность деяний он полностью осознавал. В связи с чем прошу назначить ему 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности. Взыскать в фонд потерпевших 10 млн тенге.

Представители потерпевшей стороны в прениях заявили, что не увидели большого раскаяния со стороны Молдрахметова.

Азамат Молдрахметов вновь заявил, что не хотел убивать бывшую жену

Сам подсудимый вновь сообщил, что в момент убийства находился в сильном эмоциональном напряжении:

- Я не хотел ее убивать, я ее любил. Не знаю, как так получилось, сам не помню. Считаю, что запрашиваемая потерпевшими сумма слишком большая, я хотел перечислить ее сыну, сыну буду помогать до совершеннолетия.

Судья Жаннара ТЛЕУБАЕВА согласилась с мнением прокурора и назначила Молдрахметову 11 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности (строгий режим).

- Ваша вина в совершении умышленного преступления полностью доказана, - разъяснила она приговор. - Вы пришли на работу к жене, где у вас возник семейно-бытовой конфликт. На встречу вы взяли нож, которым в итоге нанесли 14 ударов. Причем, когда увидели, что к вам бегут прохожие, стали наносить удары быстрее, отчего ваша бывшая супруга скончалась на месте. Согласно выводам психиатрической экспертизы вы не находились в состоянии аффекта, были вменяемы и полностью осознавали свои действия.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.

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