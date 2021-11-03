Министр экономики: Перед Новым годом, как всегда, больше всего подорожают продукты
3 ноября 2021, 13:16 | Государство
Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев ответил на вопрос журналистов о возможном подорожании товаров в Казахстане, передает Informburo.kz.
Фото: gov.kz
"По поводу роста цен. Есть сезонные колебания, все мы прекрасно знаем, что в декабре праздники, цены на продовольственные продукты растут. Мы все готовимся к Новому году, цены всегда растут. Больше всего будет дорожать, как всегда, продовольствие", – завил Асет Иргалиев в кулуарах парламента.
Министр добавил, что на продукты для своей семьи он лично тратит около 50-60 тысяч тенге в месяц.
"Покупаем, как и все, хлеб, молоко, сахар. О чём здесь можно говорить? У нас такая же семья, как и у всех вас", – отметил Асет Иргалеив.
Последние новости
03.11.21 12:24 Кто попадет под амнистию в Казахстане
03.11.21 11:34 Вакцинированные "Спутником V" и QazVac казахстанцы не смогут въехать в США с 8 ноября
03.11.21 10:20 В России с помощью специального теста проверяют, действительно ли человек вакцинировался
02.11.21 19:43 Холодную воду отключат на один день в двух районах Костаная
02.11.21 14:35 «Десять раз головой об асфальт» - Дело об убийстве друга, пристававшего к жене, начали рассматривать суд в Костанае
02.11.21 14:08 "Только добровольно" - Вакцинация от КВИ подростков, беременных и кормящих женщин началась в Костанайской области
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.