"По поводу роста цен. Есть сезонные колебания, все мы прекрасно знаем, что в декабре праздники, цены на продовольственные продукты растут. Мы все готовимся к Новому году, цены всегда растут. Больше всего будет дорожать, как всегда, продовольствие", – завил Асет Иргалиев в кулуарах парламента.

Министр добавил, что на продукты для своей семьи он лично тратит около 50-60 тысяч тенге в месяц.

"Покупаем, как и все, хлеб, молоко, сахар. О чём здесь можно говорить? У нас такая же семья, как и у всех вас", – отметил Асет Иргалеив.