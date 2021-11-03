Въезд разрешён только тем, кто привит одобренными США или ВОЗ вакцинами, передает Informburo.kz.

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Согласно информации, поступившей в МИД Казахстана по дипломатическим каналам, с 8 ноября 2021 года въезд на территорию США будет разрешен только лицам, имеющим паспорт вакцинации против Covid-19 препаратами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США или ВОЗ, сообщили в МИД Казахстана.

В список одобренных входят вакцины:

Pfizer-BioNTech;

Moderna;

Johnson&Johnson;

AstraZeneca;

Covishield;

BIBP/Sinopharm;

Sinovac.

Сертификаты должны быть оформлены по варианту, утверждённому государственным органом, ответственным за вакцинацию. Подлинность указанных документов будет проверяться сотрудниками авиакомпаний при регистрации до вылета в США.

Новые требования не распространяются: