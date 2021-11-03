Вакцинированные "Спутником V" и QazVac казахстанцы не смогут въехать в США с 8 ноября
Въезд разрешён только тем, кто привит одобренными США или ВОЗ вакцинами, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото pixabay.com
Согласно информации, поступившей в МИД Казахстана по дипломатическим каналам, с 8 ноября 2021 года въезд на территорию США будет разрешен только лицам, имеющим паспорт вакцинации против Covid-19 препаратами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США или ВОЗ, сообщили в МИД Казахстана.
В список одобренных входят вакцины:
- Pfizer-BioNTech;
- Moderna;
- Johnson&Johnson;
- AstraZeneca;
- Covishield;
- BIBP/Sinopharm;
- Sinovac.
Сертификаты должны быть оформлены по варианту, утверждённому государственным органом, ответственным за вакцинацию. Подлинность указанных документов будет проверяться сотрудниками авиакомпаний при регистрации до вылета в США.
Новые требования не распространяются:
- на детей до 18 лет;
- на людей с документально подтвержденными противопоказаниями к вакцинации;
- на государственных служащих или членов их семей, имеющие визы дипломатической, служебной и транзитной категорий;
- на сотрудников международных организаций.
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