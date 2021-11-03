Новости

Вакцинированные "Спутником V" и QazVac казахстанцы не смогут въехать в США с 8 ноября

3 ноября 2021, 11:34 |  Коронавирус

Въезд разрешён только тем, кто привит одобренными США или ВОЗ вакцинами, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото pixabay.com 

Согласно информации, поступившей в МИД Казахстана по дипломатическим каналам, с 8 ноября 2021 года въезд на территорию США будет разрешен только лицам, имеющим паспорт вакцинации против Covid-19 препаратами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США или ВОЗ, сообщили в МИД Казахстана.

В список одобренных входят вакцины:

  • Pfizer-BioNTech;
  • Moderna;
  • Johnson&Johnson;
  • AstraZeneca;
  • Covishield;
  • BIBP/Sinopharm;
  • Sinovac.

Сертификаты должны быть оформлены по варианту, утверждённому государственным органом, ответственным за вакцинацию. Подлинность указанных документов будет проверяться сотрудниками авиакомпаний при регистрации до вылета в США.

Новые требования не распространяются:

  • на детей до 18 лет;
  • на людей с документально подтвержденными противопоказаниями к вакцинации;
  • на государственных служащих или членов их семей, имеющие визы дипломатической, служебной и транзитной категорий;
  • на сотрудников международных организаций.