Результаты теста показали, что 80% пациентов в реанимациях, заявляющих о якобы пройденной вакцинации, на самом деле купили сертификат. Об этом "Известиям" рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В качестве маркера специалисты используют антитела к мембранному белку аденовируса Ad26, который использован в «Спутнике V». Этот вирус достаточно редок, поэтому, скорее всего, человек не встречался с ним до введения вакцины, пояснил Александр Гинцбург.

"Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что вакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то скорее всего, у него поддельный сертификат", – сказал Александр Гинцбург.

В центре уже около месяца проводят подобный анализ. Кровь пациентов регулярно предоставляют реанимационные отделения. Пока проверено около 50–60 человек, но работа продолжается.

— Некоторые [пациенты], уже находясь в таком плачевном состоянии, признаются, что на самом деле не вакцинировались. Мы не находим антитела к адено 26-му примерно у 80% людей в реанимациях, заявляющих, что они вакцинированы, — уточнил Александр Гинцбург.