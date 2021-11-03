Более 1 млн казахстанцев не уплатили налог на имущество за 2020 год. Они имеют задолженность на сумму более 3,4 млрд тенге, сообщили в Комитете государственных доходов, передает Informburo.kz.

Срок уплаты налога на имущество физических лиц истёк 1 октября 2021 года. Антирейтинг должников возглавляют жители Алматы (853 млн тенге), Шымкента (783 млн тенге) и Нур-Султана (604 млн тенге).

Гражданам, не оплатившим налог на имущество, направлены уведомления о налоговой задолженности в Кабинет налогоплательщика.

"В случае неисполнения уведомления и непогашения задолженности после 15 ноября 2021 года органами государственных доходов будут формироваться налоговые приказы о взыскании задолженности с дальнейшим направлением частным судебным исполнителям для принудительного исполнения. Во избежание ареста банковских счетов, наложения ограничений на имущество и на выезд частными судебными исполнителями, убедительно просим граждан погасить задолженность", – сообщили в КГД.

Узнать о наличии задолженности можно через мобильные приложения e-Salyq Azamat и банков второго уровня, портал "Электронное правительство", по единому номеру контакт центра КГД – 1414.