Чемпионат мира стартовал в Белграде на минувшей неделе. Казахстанские боксеры на Олимпийских играх в Токио впервые остались без золотых медалей, завоевав лишь две «бронзы», поэтому состав сборной изменился, включая и смену главного тренера.

Команду возглавил Кайрат Сатжанов, сменивший на этом посту Галыма Кенжебаева.

На этом чемпионате мира победители и призеры определяются не в 10-ти, а в 13 весовых категориях. Увеличение количества категорий, по словам генерального секретаря АИБА Иштвана Ковача, позволит большему числу боксеров участвовать в тех весах, где они чувствуют себя наиболее комфортно.

Вместе с медалями в Белграде будут разыграны и чемпионские пояса, а победителей и призеров турнира ждут денежные призы: за золото - $100 тыс., за серебро - $50 тыс. и за бронзу - $25 тыс.

- Я уверен, что это будет мотивировать молодое поколение ходить в боксерские залы, усиленно тренироваться и достигать новых высот, - заявил на открытии чемпионата мира президент AIBA Умар КРЕМЛЕВ.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 Сакен Бибосынов (в синем) в первом же бою одержал победу над олимпийским чемпионом 2016 года Хасанбоем Дусматовым из Узбекистана / Фото olympic.kz

В состав казахстанской сборной вошли: до 48 кг - чемпион Азии 2013 г. Темиртас Жусупов из Акмолинской области, до 51 кг - бронзовый призер Олимпиады-2020 Сакен Бибосынов из Туркестанской области, до 54 кг - трехкратный чемпион Азии среди молодежи Махмуд Сабырхан из Шымкента, до 57 кг - чемпион Азии среди молодежи, участник Олимпиады 2020 Серик Темиржанов из Павлодарской области, до 60 кг - чемпион Азии среди молодежи, финалист молодежного чемпионата мира Саматали Тольтаев из Мангистауской области, до 63,5 кг - бронзовый призер чемпионата Азии Санатали Тольтаев из Мангистауской области, до 67 кг - двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, участник Олимпийских игр 2016 и 2020 гг. Абылайхан Жусупов из Карагандинской области, до 71 кг - финалист Азиатских игр Асланбек Шымбергенов из Жамбылской области, до 75 кг - серебряный призер чемпионата Казахстана Нурканат Райыс из Атырауской области, до 80 кг - чемпион мира среди молодежи Нурбек Оралбай из Нур-Султана, до 86 кг - чемпион Азии Бек Нурмаганбет из Туркестанской области, до 92 кг - чемпион Азии среди молодежи, финалист молодежного чемпионата мира Айбек Оралбай из Нур-Султана, свыше 92 кг - серебряный призер чемпионата Казахстана Нурлан Сапарбай из Туркестанской области.

После предварительных раундов определились все участники четвертьфинальных боев, победители которых обеспечат себе награды чемпионата мира. Из стартовавших 510 участников из 88 стран мира 104 боксера в четвертьфиналах будут представлять 42 страны. Наибольшее представительство на этой стадии имеет сборная Казахстана - десять боксеров.

Самый легкий (он же и самый старший) боксер национальной сборной Казахстана Темиртас Жусупов (до 48 кг) начал свое выступление в Белграде со стадии 1/8 финала. Его соперником в дебютном поединке был хозяин ринга Омер Аметович. В упорном бою Жусупов одержал победу со счетом 4:1.

Бронзовому призеру Олимпиады-2020 Сакену Бибосынову (до 51 кг) в первом же его бою, прошедшем на стадии 1/16 финала, противостоял олимпийский чемпион 2016 года Хасанбой Дусматов из Узбекистана. Казахстанец победил единогласным решением судей (5:0). В следующем бою Бибосынов встретился с Дипаком из Индии. Наш боксер был сильнее в первом раунде, завершил с небольшим перевесом в свою пользу вторую трехминутку и, хорошо проведя заключительный раунд, добился победы единогласным решением судей.

Также с 1/16 финала стартовал в статусе дебютанта Махмуд Сабырхан (до 54 кг), уверенно разобравшийся с опытным Ин Кю Кимом из Южной Кореи - 5:0. А затем Сабырхан выиграл поединок со счетом 4:1 у Мэттью Макхэйла из Шотландии.

Три боя до четвертьфинала провел Серик Темиржанов (до 57 кг), выиграв в 1/32 финала у действующего чемпиона Азии Энх-Амара Хархуу из Монголии единогласным решением судей - 5:0, в 1/16 финала у действующего чемпиона мира среди молодежи Рейто Цуцуми из Японии - 5:0 и в 1/8 финала у Рохита Мора из Индии - 4:1.

Старший из братьев-близнецов Саматали Тольтаев (до 60 кг) дважды выходил в ринг в Белграде и дважды рефери поднимал его руку: в 1/6 финала после напряженного боя с Хунатипом Пиднучем из Таиланда, завершившимся трудной победой казахстанца - 3:2, и в 1/8 финала после поединка с Дуваном Зулетой из Колумбии - 4:1.

Также успешно провел два предварительных боя и младший брат - Санатали Тольтаев (до 63,5 кг), начав свое выступление на чемпионате мира с победы единогласным решением судей на стадии 1/16 финала у Василия Чеботаря из Молдовы и продолжив в 1/8 финала победой в бою с Денисом Песоцким из Украины - 5:0.

Длинный путь к четвертьфиналу был у капитана сборной Казахстана Абылайхана Жусупова, выступающего в весовой категории до 67 кг. Именно в этой категории в 1978 году и также в Белграде первым чемпионом мира в истории отечественного бокса стал алматинец Валерий Рачков. В стартовом поединке в 1/32 финала Жусупов встретился с Лин Ю из Китайского Тайпея и без проблем разобрался в дебюте чемпионата. Во втором круге представитель Абайской школы бокса провел бой с Кристианом Паласио из Венесуэлы и единогласным решением судей победил соперника по прозвищу «Машина». За выход в четвертьфинал Жусупов сразился с Дамианом Дуркачем из Польши, не испытав особых проблем и в этом противостоянии.

Три боя и на счету дебютанта чемпионата мира Асланбека Шымбергенова (до 71 кг). Первый поединок не продлился и одного раунда, так как соперник казахстанца Фархад Моради Аташгах из Ирана получил рассечение. В 1/16 финала соперником Асланбека Шымбергенова стал финалист Олимпиады-2016 Шахрам Гиясов из Узбекистана, у которого есть опыт выступлений на профессиональном ринге. Казахстанец одержал победу единогласным решением судей - 5:0. А в 1/8 финала Шымбергенову противостоял Магомед Шахидов из Германии. Наш боксер полностью контролировал бой и одержал досрочную победу в третьем раунде, когда соперник оказался в нокдауне и рефери остановил поединок.

Три круга уверенно прошел и Нурканат Райыс (до 75 кг), победив Стефана Савковича из Черногории - 5:0, Влада Гаврилыча из Молдовы - 4:1 и буквально разгромив Сулеймана Аслами из Афганистана.

Завершив оба своих поединка со счетом 5:0 - в 1/16 финала над Исаясом Фильо из Бразилии и в 1/8 финала над Палом Ковачем из Венгрии - вышел в четвертьфинал и Нурбек Оралбай (до 80 кг).

А вот в трех самых тяжелых весовых категориях Казахстан лишился своих боксеров. На стадии 1/16 финала Бек Нурмаганбет (до 86 кг) проиграл единогласным решением судей чемпиону юношеской Олимпиады из Кено Мачадо Бразилии. На этой же стадии прекратил свои выступления в Белграде Нурлан Сапарбай (свыше 92 кг) уступив раздельным решением судей Аюбе Гадфа Дрисси из Испании.

Старший из второй пары братьев-близнецов в составе сборной Казахстана Айбек Оралбай (до 92 кг) в 1/16 финала выиграл у Матеуша Березницки из Польши, а в бою за выход в четвертьфинал с таким же счетом уступил этническому казаху из Узбекистана Мадияру Саидрахимову.

Составы четвертьфинальных пар с участием казахстанских боксеров выглядят следующим образом:

до 48 кг - Темиртас Жусупов - Нодиржон Мырзахмедов (Узбекистан),

до 51 кг - Сакен Бибосынов - Юбергуен Мартинез (Колумбия),

до 54 кг - Махмуд Сабырхан - Майкл Тринидад (Колумбия),

до 57 кг - СерикТемиржанов - Эдуард Саввин (Россия),

до 60 кг - Саматали Тольтаев - Софьян Умиа (Франция),

до 63,5 кг - Санатали Тольтаев - Риз Линч (Шотландия),

до 67 кг - Абылайхан Жусупов - Чинзоринг Баттарсухийн (Монголия),

до 71 кг - Асланбек Шымбергенов - Юрий Захареев (Украина),

до 75 кг - Нурканат Райыс - Сальваторе Кавалларо (Италия),

до 80 кг - Нурбек Оралбай - Владимир Мирончиков (Сербия).

Полуфинальные поединки на чемпионате мира пройдут 4 ноября, а финалы - 5 и 6 ноября.