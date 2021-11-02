Уголовное дело в отношении жителя Аулиекольского района Эдуардв ГАЛЕЕВА начали рассматривать в СМУС Костанайской области 1 ноября. Галеев обвиняется в том, что 27 июля этого года в селе Первомайское убил своего друга Сергея Перерву.

В этот день они вместе пили в доме Галеева, громко разговаривали, ссорились. С работы вернулась жена Галеева Анастасия ГИНИЯТОВА и присоединилась к мужчинам. Но не пила, а просто сидела. В какой-то момент все вышли на улицу: Галеев пошел за гаражи в туалет, Гиниятова курила на крыльце. Тогда Перерва, согласно обвинительному заключению, начал к ней приставать: обнимал, трогал за бедра. Это увидел вернувшийся муж и набросился на друга с кулаками.

- Между ними завязалась драка, - сообщил государственный обвинитель Дюсен ШАКИРОВ. - В итоге Перерва оказался лежащим на земле, а на нем был Галеев, который взял его голову и десять раз ударил об асфальт. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В суде в качестве свидетеля допросили жену подсудимого. Она сообщила, что Перерва оказывал ей знаки внимания, однажды хотел даже подарить мобильный телефон на день рождения дочери, но она не воспринимала это всерьез.

- В тот день Перерва ко мне не приставал, - пояснила суду Анастасия Гиниятова. - Он спорил с моим мужем еще до того, как мы все вместе вышли на улицу. Суть спора я не знаю, услышала только фразу Перервы: «Я твою жену...». Дальше я не поняла. Когда мой муж пошел в туалет, Перерва положил мне руку на талию. Это увидел муж. Началась драка. Сначала муж ударил Перерву палкой, потом началась драка на кулаках. Я попыталась их разнять, даже побежала в дом, позвала мать мужа, она не вышла. Когда вернулась, весь двор уже был в крови, Перерва лежал в тележке...

Гиниятова также сообщила, что до знакомства с Перервой ее муж практически не пил. Работал истопником, иногда выпивал, бывало, что распускал руки, но в запои не уходил. Когда сдружился с Перервой, стал пить сильнее, во время распития спиртного они часто ссорились, иногда даже дрались, но потом мирились. При характеристике мужа и убитого свидетельница выбрала градацию "посредственно".

- В ходе досудебного расследования вы давали немного другие показания, - уточнил прокурор. - В частности, вы говорили: «Я знала, что нравилась Перерве, он оказывал мне знаки внимания. Естественно, мой муж ревновал, но между нами ничего не было. В поселке до сих пор ходят слухи о том, что я спала с Перервой, это неправда». Но в суде вы заявили, что не воспринимали ухаживания убитого всерьез и что он к вам не приставал.

Свидетельница ответила, что Перерва не приставал к ней в день убийства, да и вообще знаки внимания особые не оказывал. На уточняющий вопрос судьи, какие показания считать верными, Гиниятова толком ответить не смогла.

Прения по этому делу пройдут 5 ноября.