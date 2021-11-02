Закончить начатое несовершеннолетним не удалось. Им помешали начальник караула и сотрудник охраны. Подробности неудачной кражи рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

- 30 октября в охранную фирму одного из предприятия поступило сообщение, что на железнодорожном пути карьера пропала телефонная связь. Мобильная группа в составе начальника караула Сергея Поляницы и сотрудника охраны Николая Усика незамедлительно выехали на место происшествия. На участке железнодорожного перегона Качар-Рудный охрана увидела троих подростков, - рассказали в пресс-службе.

Как выяснилось, похитить кабель пытались 15-летние жители поселка Горняцкий. Они срезали 70 метров сигнально-блокировочного кабеля и сматывали его, когда их нашли Поляцин и Усик.

Начато расследование. Полиция работает с родителями подростков.