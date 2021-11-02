Публикации в соцсетях о том, что детей будут вакцинировать в школах принудительно и без разрешения родителей, являются фейками. Об этом сегодня, 2 ноября, на брифинге в РСК заявила руководитель управления образования Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА.

Она отметила, что прививать детей будут только с письменного согласия родителей и попросила общественность не доверять не проверенной информации.

Руководитель ДСЭК Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ пояснил, что в соответствии с постановлением главного госсанврача РК № 46 в ноябре начинают привививать от коронавируса вакциной американской компании Pfizer. Прививать подростков в возрасте от 12-ти до 18 лет, беременных и женщин в период лактации будут на добровольной основе (подростков - только с информированного согласия родителей или опекунов).

- К сожалению, в последнее время мы находимся в красной зоне и удельный вес заболеваемости подростков в общей статистике повышается, - сказал Даулетбаев. - Если ранее, с 1 января 2021 года, этот показатель доходил до 14%, то в сентябре составил 17%, а в октябре - уже 24,5%. Так как дети заболевают, а также для создания коллективного иммунитета нам необходимо, чтобы они привились. Никто не собирается заставлять, мы проводим работу с родителями, мы хотим чтобы люди поняли всю сложность ситуации.

Байменова напомнила, что в школах закончилась первая четверть, до 7 ноября ученики на каникулах. Из 494 образовательных школ в 456 (92%) обучение проходило в штатном формате, в остальных 38 (8%) школах - в комбинированном.

- Это когда часть предметов либо часы по предмету переведены в дистанционный формат. В основном эти 38 школ находятся в городской местности или в райцентрах, - пояснила руководитель управления образования. - Было около 20 случаев, когда родители по состоянию здоровья детей (в основном с хроническими заболеваниями) писали заявление на имя директора школы и с подтверждающими документами получили разрешение на обучение в дистанционном формате. Но в таком случае родителям придется самостоятельно заниматься со своим ребенком, при этом школа предоставит всю необходимую информацию (ссылки на уроки, домашнее задание и так далее)

- Медорганизации сейчас полностью обучились хранению и логистике вакцины Pfizer, способом ее введения, которые, в общем-то, не отличаются от других вакцин, - сообщил и. о. руководителя управления здравоохранения Рустем АЙТБАЕВ. - В США и Израиле (а это страны, лидирующие в мире по темпам вакцинации населения) количество вакцинированных подростков составило около 40% от общего числа жителей.

Pfiuzer используют уже более чем в 91 стране. Противопоказания по введению вакцины - такие же, как у Спутника V, но есть некоторые особенности.

- В период вакцинации для беременных женщин от 16 до 37 недели беременности противопоказания остаются общими, но здесь также и акушерстко-гинекологические причины (состояние кровотечения и так далее), - отметил Айтбаев.

- Как реагируют родители на новость о вакцинации подростков? - спросили журналисты.

- По-разному, конечно, - ответила Байменова. - В школах области обучается более 110 тысяч учеников, из них в возрасте от 12-ти до 18 лет - около 47 тысяч. Разъяснительные работы еще проводятся. Наверное, через неделю будет информация о том, сколько родителей дали согласие.

- Сколько классов в области вышло на карантин по итогам первой четверти?

- Всего за 1 сентября по 1 ноября заболели 1 062 школьника, из них 800 в офлайн-режиме. 262 ребенка 1 сентября уже пришли с признаками заболевания, - ответил Даулетбаев. - В 155 школах области была зарегистрирована КВИ, 615 классов было отправлено на карантин. При этом смены и школы не закрывались. Больше всего случаев - в Костанае.

- Опишите процесс ухода класса на карантин. Достаточно ли одного положительного ПЦР-теста, чтобы весь класс отправили на карантин? Сколько времени он длится?

- На карантин уходят при даже одном положительном ПЦР-тесте, он длится 14 дней.

- Будут ли в будущем ограничения по учебе невакцинированных детей?

- Нет, конечно, ограничений по учебе не будет.

- Какое количество вакцины Pfizer заготовлено для школьников в регионе? Она уже доставлена?

- Вакцина еще не доставлена в регион, количество будет определено, исходя из потребности - то есть, от количества подростков, беременных и кормящих. Вся необходимая информационная работа, чтобы узнать потребность, сейчас проводится, - ответил Рустем Айтбаев. - Вакцина хранится при ультра низких температурах и мы не можем логистически направить определенную дозу вакцины в регион и ожидать, что она там освоится.

- Расскажите подробнее о вакцине. Чего стоит опасаться? Насколько она эффективна?

- У нас было несколько вариантов вакцин, и по некоторым у населения был ажиотаж. Например, сначала относились с недоверием к вакцине Pfizer, потом уже появилась группа людей, которые ждали поставку в область этой вакцины, - пояснил Айтбаев. - Я думаю, сейчас есть смысл понять, какие риски несет КВИ, и задуматься о профилактике.

- А какие вакцины вообще сейчас есть в регионе?

- В разных количествах есть Спутник V, Hayat, СoronaVac.

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