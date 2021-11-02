Глава ООН назвал позором для всего мира то, что в Африке вакцинировано всего 5% населения, передает Informburo.kz.

Пандемия Covid-19 унесла жизни 5 млн человек в мире. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество терпит поражение в борьбе с коронавирусом, сообщает сайт ООН.

"Сегодня человечество пересекло новый трагический рубеж: пандемия Covid-19 унесла пять миллионов человеческих жизней. Это не просто цифры. Речь идёт о матерях и отцах, сестрах и братьях, дочерях и сыновьях, членах семьи, друзьях и коллегах. Их жизнь оборвал безжалостный вирус, который не признаёт никаких границ. Люди продолжают умирать. Больницы переполнены, медики измождены. Это говорит о том, что в большей части мира мы терпим поражение в борьбе с опасным вирусом", – сказал глава ООН.

Антониу Гутерриш отметил, что причина поражения – несправедливое распределение вакцин.

"Сегодня богатые страны предоставляют населению бустерные дозы вакцин, в то время как в Африке полностью вакцинированы лишь около 5% населения. Это позор для всего мира", – сказал генсек ООН.

Генеральный секретарь призвал мировых лидеров поддержать глобальную стратегию вакцинации, согласно которой к концу этого года необходимо обеспечить вакцинами 40% людей во всех странах, а к середине 2022 года – 70%.

"Я призываю действовать безотлагательно и широкомасштабно, устранять пробелы в финансировании и координировать действия с целью достижения успеха. Было бы ошибкой думать, что пандемия закончилась", – сказал генсек.

На прошлой неделе в ВОЗ заявили о росте заболеваемости и смертности от Covid-19 впервые за два месяца.