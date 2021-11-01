Причиной своего поступка спасенный назвал ссору с девушкой. Температура воздуха в Костанае в этот вечер была 7 градусов выше нуля.

Сообщение от очевидцев о том, что с Большого моста спрыгнул парень, поступило на пульт «102» сегодня, 1 ноября, около 20 часов.

"На место происшествия немедленно прибыл автопартуль в составе лейтенанта полиции Батыржана БЕЙСЕНБИНА и старшего лейтенанта полиции Мырзахана СУЛТАНОВА", - сообщили в ДП Костанайской области.

Полицейские были на месте происшествия через две минуты.

"Мы увидели, что человек в одежде тонет. Учитывая температуру, он мог погибнуть сразу", - рассказал Батыржан Бейсенбин.

Полицейские разделись и прыгнули в воду. Шанс спасти пострадавшего мог быть лишь в случае, если одежда не мешает плыть. Парня удалось спасти и вытащить на берег.

Прибывшая скорая помощь привела его в чувства. На вопрос о причине поступка парень ответил, что посорился с девушкой.

Первая помощь была оказана и стражам порядка. Мырзахан Султанов поранил ногу при выходе на берег.

В ДП сообщили, что Батыржан Бейсенбин служит в патрульной полиции 3 года, а его напарник 10 лет. У Мырзахана Султанова растет сын.

- Первое, что сделал - позвонил своей семье, чтобы услышать, все ли у них в порядке, - ответил Султанов на вопрос: "О чем подумали в первый момент после спасения?"

- Состояние здоровья 17-летнего парня стабильное, ему оказана первая помощь при охлаждении, - прокомментировали медики.

Полицейские сдали дежурство. Сотрудники батальона привезли для коллег форменное обмундирование.

Фото предоставлено ДП Костанайской области