С начала 2021 года автомобилисты Костанайской области купили 525 номеров повышенного спроса на общую сумму 138 746 943 тенге.

По данным госкорпорации «Правительство для граждан», всего через спецЦОНы Казахстана было оформлено 15 320 госномеров повышенного спроса на сумму 4 миллиарда 385 миллионов тенге. Больше всех «красивые» номера интересуют алматинцев — 5 053, шымкентцев — 2 371 и жителей столицы - 1 757.

- По сравнению с прошлым годом госномера стали приобретать гораздо чаще, - отметил руководитель управления контроля качества оказания госуслуг областного филиала госкопорации Сагадат БЕКТУРОВ. - В 2020 году за 12 месяцев костанайцами было приобретено 396 номеров повышенного спроса. Их стоимость составила 98 545 361 тенге Хотелось бы отметить, что у «красивых» номеров есть различия по цене. К примеру, сочетание цифр вроде 010, 020, 030 или 707 будет стоить около 166 тысяч тенге. Если к цифрам добавят сочетания букв вроде XXX, YYY или MMM, стоимость возрастет до 332,5 тысячи тенге. Комбинации цифр вроде 100, 111, 900 или 999 обойдутся чуть меньше чем в 400 тысяч тенге. Вместе с сочетаниями одинаковых букв стоимость возрастет до 566 тысяч тенге.

Самыми дорогими в госномерах считаются цифры 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 вместе с сочетанием букв XXX, YYY, MMM и AAA. Такие VIP-номера обойдутся в 831,3 тысячи тенге.

Напомним, на минувшей неделе министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин предложил расширить перечень "красивых" номеров на авто, которые можно будет купить.