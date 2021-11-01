Первые в истории чемпионат и первенство мира по этому виду спорта провели в Одинцово - городе-спутнике Москвы. Соревнования проводились в двух разделах - в кимоно и без кимоно, а также в двух возрастных группах: спортсмены моложе 2002 г. р. участвовали в первенстве мира, а участники 2002 г. р. и старше выступали в чемпионате мира.

Сборная Казахстана на соревнованиях в Москве

Абсолютно реальный бой - это новый вид единоборств. Он наиболее похож на армейский рукопашный бой. В этих видах незначительно разнятся некоторые правила. Также в абсолютно реальном бое чуть другая бальная система ударов рук и ног, а в разделе «без кимоно» разрешены удушающие приемы и удержание.

В Костанайской области федерация абсолютно реального боя была зарегистрирована в декабре 2020 года. Ее руководителем стал Владимир Еремеевич Русов, являющийся также президентом областной федерации армейского рукопашного боя.

Именно федерации абсолютно реального боя Костанайской области Казахстана и Московской области России стали учредителями международной федерации этого вида единоборств. Произошло это в сентябре, тогда же было решили провести первый чемпионат мира.

В Казахстане отбор на мировое первенство прошел в Костанае. В республиканском турнире приняли участие представители трех регионов: Костанайской, Мангистауской и Актюбинской областей. Представлять Казахстан на чемпионате и первенстве мира отправился 21 спортсмен из Хромтау, Актау и Костанайской области.

Всего в Одинцово собралось свыше 520 спортсменов, представлявших Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Россию, Узбекистан, Украину и Центрально-Африканскую Республику, а также Абхазию, отдельно Кабардино-Балкарию и непризнанные Донецкую народную республику, Луганскую народную республику и Приднестровскую Молдавскую Республику.

Поединок Дамира Болатбека (в синем шлеме) в финале

По итогам соревнований три казахстанских спортсмена стали чемпионами мира. В своих весовых категориях победили учащийся Сарыкольского колледжа агробизнеса и права Дмитрий Барабаш (тренер Олжас Кужагильдин), оператор цеха окраски кузовов автомобильного завода «СарыаркаАвтоПром», воспитанник секции «Русичи» Жалгас Ибрагим (тренер Владимир Русов), а также Бекарыс Тлеген из Актюбинской области (тренер Иван Нестеренко).

Жалгас Ибраим выполнил норматив мастера спорта международного класса, а все его поединки, как и бои Дмитрия Барабаша, получились достаточно зрелищными.

Сборная Костанайской области после возвращения домой

Дошли до финала и стали серебряными призерами первенства мира ученик Мичуринской общеобразовательной школы Костанайского района Руслан Верлов (тренер Диас Ауесханов), учащийся Костанайского социально-технического колледжа Дамир Болатбек (тренер Асет Тлеубаев), воспитанник секции абсолютно реального боя «Колизей» Виктор Бондарук (тренер Аслан Байер), ученик Александровской общеобразовательной школы Костанайского района Аслан Таскалиев (тренер Амир Булатов) и ученица средней школы № 15, воспитанница военно-патриотического клуба «Жас сарбаз» Камила Кенжебек (тренер Кайлхан Оспанов).

Также казахстанские спортсмены завоевали три бронзовые награды, обладателями которых стали представители Хромтау и Актау.

В командном зачете сборная Казахстана заняла второе место.

Фото из личного архива Владимира РУСОВА