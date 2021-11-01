В начале ноября для жителей Казахстана откроют еженедельные рейсы в самое сердце Европы, а школьников ждут долгожданные каникулы.

В Казахстане в начале ноября станут платными семь участков республиканских автодорог, а также начнется сбор заявок от граждан, которые хотят жить в дешевом арендном жилье в Нур-Султане.

О других, не менее важных изменениях, читайте в материале Sputnik Казахстан.

Платные дороги

Семь участков автомобильных дорог станут платным с 1 ноября в Казахстане. Это участки:

Нур-Султан - Павлодар,

Шымкент - граница Узбекистана (на Ташкент),

Щучинск – Кокшетау,

Капшагай - Талдыкорган,

Шымкент - Тараз,

Тараз - Кайнар,

Шымкент – Кызылорда.

На этих участках будет действовать такой же тариф, как и на уже функционирующих платных дорогах (Нур-Султан – Щучинск, Нур-Султан – Темиртау, Алматы – Капшагай, а также Алматы – Хоргос). Стоимость проезда будет зависеть от вида автотранспорта и протяженности маршрута.

Например, проезд по дороге Капшагай – Талдыкорган обойдется "легковушке" в 190 тенге. Проезд для автобуса или грузовика будет стоить от 940 до 4 660 тенге (в зависимости от количества мест и грузоподъемности). А вот проезд по дороге Нур-Султан - Павлодар обойдется легковому авто в 380 тенге. Тариф для автобусов и грузовиков варьируется от 1 860 до 9 340 тенге.

В "Казавтожоле" обещали, что оплатить проезд можно будет через интернет-банкинг, платежные терминалы, а также через SMS.

Для местных водителей, которые живут в селах возле платной дороги, действуют льготы. Они могут купить годовой абонемент на свою "легковушку", стоимость абонемента составляет 1 000 тенге. Для его получения водителю нужно обратиться к представителю "Казавтожола" на пункте взимания платы и показать техпаспорт на машину и удостоверение личности.

Квартира в Нур-Султане за 5 тысяч тенге

В начале ноября (точная дата будет сообщена позже) акимат Нур-Султана начнет принимать заявки от тех, кто хочет жить в дешевом арендном жилье (без права выкупа). Победители конкурса смогут жить в квартире, ежемесячная аренда которой составляет от 5 до 15 тысяч тенге (от $11,7 до $35).

Жилье выдают только на пять лет. Предполагается, что участники программы смогут за это время накопить достаточно денег и купить собственную квартиру.

Принять участие в конкурсе может только работающая молодежь до 29 лет. Обязательные условия для участия в программе: гражданство Казахстана, официальное трудоустройство, как минимум среднее образование, а также отсутствие собственного жилья. Участник программы должен получать ежемесячно не менее 116 680 тенге (40 МРП или около $273).

При рассмотрении заявок будут учитываться такие критерии, как наличие супруга, количество детей, профессия, место работы (бюджетная организация или свое ИП), профессиональные достижения, сумма сбережений в банке. По каждому критерию будет выставляться определенное количество баллов.

"Далее акимат подсчитает баллы и составит список претендентов. Чем больше баллов, тем выше вероятность получить квартиру", - сообщили в столичном ведомстве.

Ревакцинация от коронавируса

В Казахстане в ноябре планируется начать ревакцинацию от коронавируса - повторное получение прививки, которое помогает иммунитету бороться с вирусом. Старт намечен на третью декаду месяца, то есть с 20-х чисел ноября.

Кому нужно пройти ревакцинацию:

группы риска (медработники, педагоги, сотрудники силовых структур персонал и контингент домов престарелых, домов инвалидов, домов ребенка и других медико-социальных учреждений);

лица старше 60 лет;

лица с отрицательным тестом на антитела против COVID.

Для ревакцинации будет использоваться одна доза вакцины. В Минздраве назвали следующие сроки ревакцинации:

если основная вакцинация была "Спутником" – ревакцинация через 9 месяцев вакцинами Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in или Pfizer;

основная вакцинация препаратами Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in – ревакцинация через 6 месяцев "Спутником" или Pfizer;

основная вакцинация препаратом Pfizer – ревакцинация через 6 месяцев препаратами Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in или "Спутником";

если человек переболел коронавирусом после того, как получил две дозы вакцины – ревакцинация через 3 месяца после выздоровления.

Позже министр здравоохранения Алексей Цой пояснил, что ревакцинация возможна той же вакциной, которая была получена ранее.

Школьные каникулы

В школах Казахстана 1 ноября начнутся осенние каникулы. Перерыв в учебе продлится ровно неделю – уже 8 ноября ученики вернутся за парты.

Следующие каникулы будут только зимой и продлятся 11 дней (с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно). Весенние каникулы будут длиться 12 дней (с 19 по 30 марта 2022 года включительно).

Кроме того, для учеников первых классов предусмотрены дополнительные недельные каникулы - с 7 по 13 февраля 2022 года включительно.

Календарь школьных каникул на 2021-2022 учебный год / © SPUTNIK

Авиарейсы в Европу

С 4 ноября авиакомпания "Северный ветер" (Nordwind) открывает еженедельные рейсы из Казахстана в российский Калининград. Калининградская область примечательна тем, что "оторвана" от территории остальной России и располагается в самом сердце Европы – между Польшей и Литвой.

Попасть в Калининград можно будет из Нур-Султана (по субботам) и из Алматы (по четвергам). Рейсы будут осуществляться на самолете Boeing-737.

Вывоз дизтоплива

В ноябре планируется продлить запрет на вывоз бензина и дизтоплива из Казахстана – приказ пока официально не принят и находится на обсуждении в госорганах. Ожидается, что запрет будет действовать в ближайшие полгода.

Согласно действующим в стране правилам, нельзя вывозить из Казахстана бензин, дизтопливо и некоторые виды нефтепродуктов. Исключение - вывоз горючего в заводских бензобаках, а также в емкостях объемом не более 20 литров.

В правительстве введение этой меры объясняли борьбой с топливным дефицитом. Напомним, что Казахстан в этом году произвел рекордное за свою историю количество дизтоплива, однако местные водители все равно столкнулись с его нехваткой.

Поддельных "лабутенов" больше не будет

В Казахстане с 1 ноября вводится обязательная цифровая маркировка обуви. Теперь ввозить в страну немаркированную (то есть не помеченную специальным кодом) обувь запрещено.

Как пояснили в правительстве, 96% товаров на обувном рынке Казахстана – это импорт, и только 4% - внутреннее производство. Развитие внутреннего рынка существенно ограничивает как раз теневой оборот обуви, заявили в ведомстве.

Введение цифровой маркировки поможет очистить рынок от контрафакта. Согласно официальной информации, контрафактная обувь занимает почти половину (48,5%) рынка.

Цифровая маркировка позволит выяснить происхождение каждой завезенной в Казахстан пары обуви. Определить, легальный ли перед ним товар, покупатель сможет благодаря специальному Data Matrix коду. Код поместят либо на саму обувь, либо на ярлык или упаковку товара. Все, что нужно будет сделать покупателю, – отсканировать код через мобильное приложение Naqty Onim.

Что же делать предпринимателям с обувью, которая была ввезена в Казахстан до 1 ноября и не имеет цифрового кода? Продавать такую обувь можно до 1 апреля 2022 года. После этого срока продажа немаркированной обуви будет запрещена.

Если предприниматель не успеет избавиться от немаркированной обуви к 1 апреля, то он будет обязан маркировать остатки своего товара до 1 ноября 2022 года.

В правительстве заверили, что введение маркировки не приведет к большим расходам для производителей и импортеров. Связанные с маркировкой расходы там оценили в 0,1%-2,5% от стоимости одной пары обуви.

Отметим, что цифровая маркировка товаров – это межнациональный проект, который реализуется на уровне стран ЕАЭС.

Бесплатная магистратура

В Казахстане 1 ноября начинается прием документов для тех, кто хочет пройти комплексное тестирование. Успешная сдача теста позволяет учиться в магистратуре за счет государства.

Комплексное тестирование для поступления в магистратуру в Казахстане проводят дважды в год: летом (традиционное поступление) и зимой (для тех, кто не смог поступить летом или вообще не проходил тестирование).

"В случае успешной сдачи тестов претенденты могут выиграть гранты, которые остались неприсужденными по итогам летнего приема", – рассказали в министерстве образования.

Для регистрации на "зимнее" тестирование нужно пройти на сайт Национального центра тестирования. Прием документов будет проводиться с 1 по 15 ноября 2021 года. Само комплексное тестирование пройдет с 18 ноября по 11 декабря 2021 года.

Претенденты на грант должны пройти тестирование:

по иностранному языку (не нужно, если есть международный сертификат, подтверждающий владение языком),

по профилю группы образовательных программ,

на определение готовности к обучению.

Результаты тестов будут известны сразу после тестирования. В случае несогласия с результатами можно подать онлайн-апелляцию.