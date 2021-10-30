ФК "Тобол" стал чемпионом Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото ФК "Тобол"

Обладатель титула определялся сегодня, 30 октября, в последнем, 26-м туре чемпионата. На золото претендовали костанайцы и "Астана".

"Тобол" за тур до окончания КПЛ лидировал в турнирной таблице и в итоге одержал победу и в решающем матче.

Костанайцы провели в Уральске матч с "Акжайыком", где победа гарантировала им чемпионский титул. Встреча завершилась в пользу гостей со счетом 2:0. На 28-й минуте Игорь Сергеев вывел "Тобол" вперед, а на 60-й Асхат Тагыберген поставил точку во встрече.

"Астана" же дома принимала "Туран", причем без дисквалифицированного главного тренера Андрея Тихонова. Встреча завершилась ничьей 1:1. На 11-й минуте Макс Эбонг вывел столичный клуб вперед. Но на 78-й удаление заработал Валерий Чуперка, а на 80-й Танат Нусербаев сравнял.

Таким образом "Тобол" в итоговой турнирной таблице обошел "Астану" на четыре очка и стал чемпионом Казахстана. Столичный клуб занял второе место.

Параллельно "Актобе" принимал актауский "Каспий". Матч, который не имел уже значения ни для одной из команд, завершился со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе сначала отличились Аслан Дарабаев ('34), Ненад Гаврич ('45), Рамазан Каримов ('51) и Шафик Тигруджа ('60). В этом матче на 78-й минуте также состоялось удаление в составе хозяев - красную карточку заработал Адильхан Танжариков. После этого на 85-й хозяева ушли от поражения всухую благодаря голу Максима Самородова. Но точку поставил "Каспий" - на 88-й минуте Дарабаев оформил дубль.